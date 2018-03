I Viceré/ Su Iris il film con Alessandro Preziosi e Lando Buzzanca (oggi, 21 marzo 2018)

I Viceré, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Alessandro Preziosi, Lando Buzzanca, Cristiana Capotondi e Guido Caprino. Il dettaglio della trama.

21 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ALESSANDRO PREZIOSI

Il film I Viceré va in onda su Iris oggi, mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata diretta nel 2007 da Roberto Faenza, regista italiano famoso per aver diretto grandi capolavori come I giorni dell'abbandono, Il caso dell'infedele Klara, Un giorno questo dolore ti sarà utile e La verità sta in cielo. Tra i protagonisti principali de I Viceré troviamo grandi interpreti italiani come Alessandro Preziosi, Lando Buzzanca, Cristiana Capotondi e Guido Caprino. Al centro della trama del film si sviluppano le avventure di una ricca famiglia siciliana vissuta in pieno risorgimento. L'intera trama ha tratto ispirazione dall'omonima opera romanzata da Federico de Roberto, noto scrittore italiano e storico dell'800. Si tratta di una pellicola cinematografica distribuita nelle sale a partire dal novembre del 2007 e prodotta da Rai Cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I VICERÉ, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Al centro di tutte le vicende narrate nel film troviamo la famiglia nobile e aristocratica degli Uzeda, discendenti di una linea dinastica nobiliare siciliana con origini spagnole. All'improvviso la regnante Teresa Uzeda, ormai anziana e malata, muore. Poco dopo, la sua scomparsa scatena una serie di dinamiche familiari che vedranno scontrarsi le potenti personalità della nobiltà siciliana, che desiderano accaparrarsi il patrimonio milionario della defunta principessa. Tutti gli avvenimenti che caratterizzano la storia della famiglia Uzeda, avvengono in un contesto storico per l'Italia molto particolare, che vede la dinastia borbonica cadere inesorabilmente sotto i colpi inesorabili di un mutamento sociale epocale e di cambiamento irreversibile.

© Riproduzione Riservata.