IL SEGRETO / Anticipazioni 21 marzo: il ritorno di Candela e del piccolo Carmelito

Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 marzo: Candela torna a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelo Jr. Donna Francisca e Julieta litigano ancora davanti ad Emilia.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

I telespettatori de Il Segreto si erano preoccupati molto diversi mesi or sono all'idea che Candela e il piccolo che portava in grembo fossero morti. Solo in seguito, infatti, avevano appreso che si trattava solo di un piano organizzato da Severo e Carmelo per permettere a madre e figlio di vivere indisturbati, senza il pericolo che Cristobal facesse loro del male. La coppia si era quindi recata da Lucas: qui entrambi si erano rimessi, dopo un parto difficile, e avevano atteso la chiamata di Severo per fare ritorno a casa. E, a quanto pare, grazie all'uscita di scena del terribile Intendente, i tempi saranno giusti per il loro ingresso a Puente Viejo che avverrà proprio nella puntata in onda su Canale 5 dalle ore 16:30 circa. In essa, infatti, Candelo e il suo bambino, chiamato Carmelito in onore dell'inseparabile braccio destro di Severo, si presenteranno a casa di Adela, confermando di volersi ristabilire nel paese d'origine.

IL SEGRETO: IL NUOVO LITIGIO DI JULIETA E FRANCISCA

Fin dal loro primo incontro avvenuto nelle scorse puntate de Il Segreto, Julieta e Donna Francisca hanno dimostrato di non potersi sopportare a vicenda. La giovane è troppo simile a Pepa, sia dal punto di vista fisico che caratteriale, per risultare gradita alla matrona e la stessa Julieta ha sempre risposto per le rime alla ricca signora, non dandole quel rispetto che lei avrebbe voluto. Tale antipatia verrà riconfermata anche questo pomeriggio quando le due rivali si incontreranno ancora, alla presenza di Emilia. E, neanche a dirlo, i motivi di attrito non mancheranno, dimostrando che questo sentimento potrebbe rappresentare un grande problema nella relazione tra Saul e la stessa Julieta. Hernando continuerà ad essere molto preoccupato per la situazione economica di Los Manantiales, sempre più sull'orlo del fallimento. Tali problemi non gli renderanno possibile il saldo della prima rata del prestito che gli era stato concesso dall'usuraio, che potrebbe presto reagire nel peggiore dei modi...

© Riproduzione Riservata.