Il cacciatore/ Anticipazioni 21 marzo: un Pm da marciapiede (terza puntata)

Il cacciatore torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo, in prima serata su Raidue: "un pd da marciapiede" e "Un giorno perfetto" sono i titoli dei nuovi episodi.

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Il cacciatore

In una Sicilia ferita a morte dalle stragi di Capaci e di via Amelio che hanno portato alla morte del giudice Falcone e del giudice Borsellino con le rispettive scorte, comincia la vera guerra alla mafia da parte dell’Italia. Il cacciatore, fiction che torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo, in prima serata su Raidue, racconta la storia del giovane PM Saverio Barone che, in quei difficili anni, subito dopo la morte dei due magistrati, si trova a dover combattere i Corleonesi, dando la caccia a boss pericolosi come Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. La serie tv, composta da dodici episodi, è liberamente ispirata al libro Cacciatore di mafiosi, scritto dal magistrato Alfonso Sabella. Assoluto protagonista della nuovissima serie della Rai che punta a raccontare in modo diverso la lotta alla mafia è Francesco Montanari che ha interpretato anche il ruolo del boss Achille Ferro nella fiction di canale 5 Squadra Antimafia. Al debutto, Il cacciatore ha incollato davanti ai teleschermi 2 milioni 483 mila spettatori (10.3%). Il primo episodio dal titolo «Nel bosco» ha totalizzato 2 milioni 716 mila spettatori (10.3%) mentre il secondo, «Fuoco amico» 2 milioni 278 mila spettatori (10.4%).

IL CACCIATORE, LA TRAMA DEGLI EPISODI DELLA TERZA PUNTATA

Nel primo episodio intitolato “Un pm da marciapiede”, Saverio ha finalmente ottenuto le indagini sul boss latitante, Mico Farinella. Dopo otto mesi di ricerche e indagini, però, il pm sembra non avere nulla in mano. Un giorno, però, accade l’impensabile. Un uomo viene ucciso per strada e un testimone oculare riesce a fornire l’identikit dell’uomo che era con lui. Saverio Barone non ha dubbi: si tratta proprio di Mico Farinella. Bagarella e Vincenzina ricevono la visita di un vecchio amico con la passione per le filosofie orientali mentre Tony Calvaruso viene coinvolto nella vendita di alcuni appartamenti. Nel secondo episodio dal titolo “Un giorno perfetto”, Saverio, grazie all’aiuto della squadra del capitano dei carabinieri Bonanno, riesce Farinefla stringendo il cerchio intorno al boss delle Madonie, fedelissimo di Dan Luchino. Bagarella, tuttavia, deve fare i conti non solo con la magistratura, ma anche con le altre famiglie mafiose, in particolare con i Di Peri che vogliono il controllo del territorio.

© Riproduzione Riservata.