Isola dei Famosi 2018: nomination, scontro Simone-Jonathan/ Valeria Marini maggiordomo, Marco Ferri eliminato

Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'Isola dei Famosi: nomination, eliminato e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.

Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi spazza via la noia e la monotonia delle ultime settimane e torna in grande spolvero. La puntata si apre con il cocco rubato da Marco Ferri e il rapporto sempre più complicato con l'intero gruppo. Il concorrente è reduce da una settimana molto difficile e sente di essere arrivato al capolinea. Durante la serata, prima dell'eliminazione, riceve una doppia sorpresa: la chiamata della madre e l'incontro col padre Riccardo. Ferri ha deciso di abbandonare il gioco dopo il verdetto del pubblico, rifiutando la permanenza sull'Isola che non c'è. La puntata vede tra le protagoniste anche l'ex gieffina Valeria Marini, catapultata in Honduras per la seconda volta in carriera. La showgirl tenta di fare pace con Francesca Cipriani, la quale si aggiudica la sfida individuale contro Valeria, evitando la nomina di peggiore della settimana. Si procede con il verdetto del pubblico, che salva Simone e Jontahan ai danni di Marco.

La confessione di Jonathan

La nona puntata dell'Isola dei famosi regala la toccante confessione di Jonathan, che durante un momento di commozione si sfoga a cuore aperto con Alessia Marcuzzi circa la sua situazione sentimentale: "Voglio uscire di qui e dire a me stesso: basta giocare. Non voglio aspettare solo per la paura di avere persone superficiali attorno". Poi lancia un messaggio ai giovani: "Dico ai ragazzi di godersi i propri cari, io voglio il sorriso dei miei genitori fino alla fine dei loro giorni. Io sono qui sull'isola e ho altri pensieri per la testa, non me ne importa del riso o del cocco". E alla domanda della Venier, interessata a sapere quanti amore avesse avuto nella sua vita: "Nessuno mi ha mai detto ti amo, ma mi sento molto fortunato. Non ho però mai incontrato una persona che ha incrociato il mio sguardo. A 37 anni comincio ad essere stanco. Che sia un compagno o una compagna nel 2018 non dovrebbe avere importanza. Ma sarete i primi a saperlo". Lo sfogo di Jonathan guadagna l'applauso del pubblico in studio. Lui si commuove quando incontra sua madre sull'isola. La sorpresa è servita.

Baci stellari della Marini, lite tra Simone e Jonathan

Valeria Marini si cala subito nella parte e cerca di integrarsi nel gruppo. Il suo preferito sembra essere Marco Ferri, che però viene eliminato al televoto. Poi il siparietto con Francesca Cipriani, prima delle scintille finali tra Jonathan e Simone. I due concorrenti monopolizzano le nomination per litigare. Barbato accusa l'ex GF di essere un traditore per averlo votato due volte nelle ultime settimana: "Hai partecipato al coro per eliminarmi, mi hai nominato due volte e io una. Questo è un dato da dire al pubblico. Io non parlerei se fossi in te, dici che ti ho tradito ma sei il primo ad averlo fatto". Jonathan respinge le critiche al mittente: "Fai tanto il folletto di campagna, in realtà però sei molto scaltro e aggressivo". Il duello verbale, stando agli applausi del pubblico in studio, viene stravinto da Jonathan. Simone sta facendo emergere la parte peggiore di sè, come sostenuto in studio dagli opinionisti e in particolar modo da Daniele Bossari. Jonathan, invece, si candida senza dubbio ad arrivare fino in fondo, essendo tra i più graditi del pubblico.

Alessia Mancini la migliore, le nomination

Le nomination finali procedono a ritmo lento, proprio a causa del litigio tra Simone e Jonathan. Quest'ultimo archivia la pratica bonariamente, anche per non allungare i tempi stretti della Marcuzzi. La trasmissione arriva fino all'una di notte, con un nuovo verdetto: Simone, Franco e Francesca sono in nomination e rischiano l'eliminazione la prossima settimana. Alessia Mancini, che si era aggiudicata la prova, ha vinto l'immunità e il privilegio di poter confermare o ribaltare parzialmente le nomination. La Mancini è indecisa sul da farsi e alla fine preferisce non cambiare nulla: "Me ne sto della volontà del gruppo. Troppo difficile prendere una decisione". Idee chiare, invece, sulla scelta dell'Isla Bonita. La showgirl decide di portare con se la Cipriani, dopo aver scartato il buon Nino: "Spero non si offenda, l'idea era di portare lui. Ma credo che questa volta lo meriti Francesca". La puntata si conclude con il consueto abbraccio tra Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari. La prossima settimana avremo un eliminato e nuove nomination. Il gruppo, numericamente parlando, è sempre più assottigliato.

