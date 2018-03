JUMANJI/ Su Canale Nove il film con Robin Williams (oggi, 21 marzo 2018)

Jumanji, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Robin Williams, Bradley Pierce e Jonathan Hyde, alla regia Joe Johnston. Il dettaglio della trama.

21 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

ROBIN WILLIAMS NEL CAST

Il film Jumanji va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 21.25. Si tratta di una delle pellicole cinematografiche prodotta negli anni 90 più trasmesse in TV e amate da diverse generazioni e che è tutt'ora molto attuale. Tra i protagonisti principali del film d'avventura, troviamo grandi interpreti di caratura internazionale come Robin Williams, Bradley Pierce e Jonathan Hyde. Nel 2017 è uscito al cinema un reboot dal titolo Jumanji - Benvenuti nella giungla, che vede tra i protagonisti The rock e che richiama a grandi linee la trama del film originale pur discostandosene ampiamente per quanto riguarda le dinamiche e la struttura narrativa. La pellicola è stata diretta da Jon Johnston, regista americano noto per aver diretto film come Capitan America il primo vendicatore, Jurassic Park 3, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e Il ritorno dello Jedi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JUMANJI, LA TRAMA DEL FILM

Un ragazzino di nome Alan Parrish scompare nel nulla, gettando nello sconforto la sua famiglia e un'intera cittadina. Il giovane, in realtà, è stato risucchiato all'interno di un gioco da tavola misterioso e magico, noto come Jumanji. Alan potrà tornare a casa solo quando qualcuno continuerà la partita iniziata da lui e Sarah. A distanza oltre vent'anni un Alan ormai uomo, riesce a fare ritorno a casa grazie a Judi e Peter, due ragazzini che accidentalmente hanno ritrovato lo stesso gioco che tanti anni prima ha intrappolo Alan. Ora il mondo di Jumanji è penetrato nella realtà e solo terminando la partita iniziata tanti anni prima da Alan e Sara tutto potrà tornare alla normalità. Sarà un'impresa ardua e complessa e metterà a dura prova i protagonisti ma che terminerà nel migliore dei modi, ripristinando il passato e riportando le cose al loro posto.

