Kate Middleton, parto imminente?/ "Il terzo Royal baby potrebbe nascere da un momento all'altro"

Kate Middleton, la nascita del terzo bambino della duchessa di Cambridge è imminente? Stando al magazine "Hello", il lieto evento sarà a momenti...

21 marzo 2018 Anna Montesano

Kate Middleton

Stando a quanto riportato dal magazine Hello!, la principessa Kate Middleton potrebbe partorire da un momento all'altro. Come spiegato dal magazine il duca e la duchessa di Cambridge potrebbero stringere tra le braccia il terzo figlio prima del previsto. La mamma, giunta ormai all'ottavo mese di gravidanza, continua a partecipare a cerimonie ed eventi. La duchessa di Cambridge ha infatti fatto visita alla Royal Society of Medicine, dove si è tenuta un importante incontro per enti ed associazioni che si occupano di salvaguardare la vita nella prima infanzia. Intanto, come per gli altri due figli, si è già scatenato il toto-nascita: c'è chi punta tutto sul giorno di San Giorgio, 23 aprile, onomastico del primo royal baby, o chi spera nasca in un giorno che ricorda già un lieto evento, il 29 aprile, giorno dell'anniversario di matrimonio di Kate e William.

KATE, IL TERZO BEBÈ IN ARRIVO E LA PASSIONE PER I DOLCI

Intanto la principessa Kate Middleton ama dilettarsi anche ai fornelli con un debole particolare per i dolci. Sembra infatti che la principessa non sappia resistere a un dolcetto, sempre prestando la massima attenzione a non esagerare, spesso infatti si cimenta a prepararli per i principini e pare anche per la regina. In generale Kate e William amano mettersi ai fornelli, la principessa cerca nei pochi spazi liberi di preparare i pasti per dare, ai propri figli, l'immagine di una famiglia "normale". A breve quindi anche il terzo figlio potrà assaggiare le leccornie di mamma Kate.

