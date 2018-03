LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini ospita la giornalista Enza Sampò

Oggi, mercoledì 21 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Anche questo pomeriggio, mercoledì 21 marzo, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, che ieri ha fatto compagni a 1.501.000 spettatori con il 12.1% di share nella prima parte e 2.046.000 telespettatori con il 15.2% di share nella seconda. Come sempre, la puntata si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Ospite di oggi è la conduttrice televisiva e giornalista Enza Sampò, la prima donna che in televisione ha avuto "diritto di parola". Ha debuttato in Rai nel 1957 con lo spettacolo televisivo per giovani ragazze "Anni verdi".

La vita in diretta fa il tifo per Lele Joker

In questi giorni i conduttori di La vita in diretta si sono presi a cuore la vicenda del piccolo Gabriele di Milano, in arte Lele Joker. Il bambino, affetto da un neuroblastoma, ha aperto un canale YouTube per portare la gioia nella vita delle altre persone. Nel giorno della festa del papà, Marco Liorni e Francesca Fialdini hanno ospitato il papà di Gabriele mentre in collegamento c’erano Lele Joker, la sua mamma in compagnia e lo YouTube Leonardo Decarli. Lele Joker ha espresso il desiderio di arrivaree a quota 10 mila iscritti sul suo canale Youtube, traguardo raggiunto visto che alla fine del servizio su Rai 1 gli iscritti erano più di 12 mila. Ieri i conduttori de La vita in diretta hanno invitati numerosi personaggi dello spettacolo - tra cui Noemi, Lino Banfi, Monica Leofreddi e Giovanni Caccamo - a sostenere il piccolo Lele Joker: a fine puntata il canale del piccolo YouTube registrava più di 50.000 iscritti. “La felicità. Oggi”, ha commentato su Twitter Marco Liorni.

