LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi 21 marzo: Loft, il nostro esperimento antropologico

Le Iene Show tornano in onda oggi, mercoledì 21 marzo, in prima serata su Italia 1. Tra i servizi della serata, l'esperimento antropologico che sta già facendo discutere.

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Dopo l’appuntamento della domenica affidato a Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani, torna l’appuntamento del mercoledì con Le Iene show. Oggi, 21 marzo, in prima serata su Italia 1, Ilary Blasi e Teo Mammuccari tornano al timone dello show più Irriverente della televisione italiana con il commento ironico e pungente della Gialappa’s Band. Nella scorsa puntata, tra i tanti servizi e inchieste, le iene si sono occupate del caso di Mariam, la 18enne italiana, uccisa in Inghilterra da un gruppo di bulle. Sul caso stanno indagando le autorità inglesi, ma anche quelle italiane. Le Iene continuano ad aggiornare il proprio pubblico su quanto accaduto alla giovane che sognava un futuro da ingegnere sperando che si arrivi presto alla verità. Un altro servizio particolarmente apprezzato è stato quello realizzato dalla iena Nina Palmieri che è riuscita a far ricongiungere la signora Stephanie con il figlio dopo 29 anni. Il ragazzo era stato sottratto alla mamma dagli assistenti sociali quando era solo un bambino. La donna non si è mai arresa e nella scorsa puntata ha potuto finalmente riabbracciarlo. Quali saranno, invece, i servizi del nuovo appuntamento con le Iene?

LE IENE SHOW 21 MARZO: LOFT, L’ESPERIMENTO ALTROPOLOGICO

Uno dei servizi della puntata de Le Iene show in onda questa sera sarà quello dedicato a Loft, l’esperimento antropologico che, come annuncia la pagina ufficiale del programma di Italia 1, ha già dato vita a diverse polemiche. Le iene hanno creato un finto reality coinvolgendo cinque sosia e una vittima ignara a cui viene fatto credere che ci sia la possibilità di arrivare sull’Isola dei Famosi. L’esperimento che verrà trasmesso integralmente questa sera, è stato visto in anteprima da Carlo Freccero, consigliere d’amministrazione Rai e dal filosofo Stefano Banega. “Le Iene spiegano con questo format che l’unica cosa vera e certa, cioè che ‘io sono io’, diventa un fake. La cosa interessante di questo format è che ribalta la certezza dell’identità, che diventa ‘io appaio quindi sono’”, ha detto Carlo Freccero. “Siete stati veramente crudeli. Avete fatto piangere inutilmente una povera ragazza. È come ammazzare un pulcino”, è stato invece il commento di Stefano Banega.

