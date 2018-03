Lady Gaga e Christian Carino/ Malattia sotto controllo e matrimonio all'orizzonte per la star?

Lady Gaga e Christian Carino sono stati di nuovo immortalati insieme, dopo l'addio anticipato al suo Joanne Tour, la star riparte dal suo nuovo amore: "è lui adesso la mia forza"

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Dopo aver cancellato le date restanti del suo tour mondiale di Joanne, Lady Gaga sta sfruttando al massimo il suo tempo libero concentrandosi sulla sua salute ma anche sulla sua vita privata. Gli addetti ai lavori e fonti vicini alla star continuano a confermare che la malattia sta via via migliorando e lo stesso sta succedendo per il suo rapporto con il fidanzato Christian Carino. I due sono stati immortalati insieme nei giorni scorsi a Malibu e Chi nel parla nel suo nuovo numero nelle Chicche di gossip in cui mostra alcuni scatti della star e del suo agente, 48enne, che ormai sembra davvero vivere in simbiosi con lei. I due sono stati avvistati in spiaggia, poi pronti a condividere un bacio in auto e anche a fare la spesa con tanto di carrello. Lady Gaga e Christian Carino si sono rilassati al sole con tanto di sorriso ben stampato sul volte e un caffè da sorseggiare guardando l'oceano.

MATRIMONIO ALL'ORIZZONTE PER LA STAR?

Lady Gaga soffre di fibromialgia e proprio per questo ha dovuto rinunciare alla parte europea, e non solo, del suo tour mondiale. I fan le sono rimasti accanto, nonostante la delusione, convinti che la loro beniamina possa tornare in piedi più forte di prima, ma questa potrebbe non essere la sua unica sorpresa visto che fonti vicine alla coppia parlano di un possibile matrimonio all'orizzonte: "Si stanno davvero godendo la reciproca compagnia. Christian ha supportato incredibilmente lei e il suo problema di salute. Stanno passando molto tempo insieme". Sembra che i due siano fidanzati ormai dalla scorsa estate e che Carino abbia già chiesto il permesso di chiedere la sua mano a Lady Germanotta e che, addirittura, sia tutto ufficiale ormai dallo scorso novembre, arriverà il matrimonio?

