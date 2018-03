Massimiliano Morra, incidente stradale/ Ultime notizie: Ballando con le Stelle a rischio per l'attore?

Massimiliano Morra: incidente stradale, ultime notizie. Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? Si attendono i risultati degli esami, intanto ha lanciato un appello su Instagram

21 marzo 2018 Silvana Palazzo

Massimiliano Morra, incidente stradale

Incidente stradale per Massimiliano Morra, il concorrente di Ballando con le Stelle. L'attore è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che, come riportato da Ansa, sono tutt'ora in corso. Morra è a casa, vigile e in fase di ripresa, ma non è ancora chiaro se riuscirà a prendere parte con Sara Di Vaira, con cui fa coppia nel programma, alla puntata di sabato. Massimiliano Morra è infatti in attesa di esami che determineranno la sua presenza o meno nella prossima puntata del dance show condotto da Milly Carlucci. Quel che conta comunque è che le condizioni dell'attore non siano gravi. E da questo punto di vista la sua famiglia e i fan possono tirare un bel sospiro di sollievo. Nelle prossime ore invece ne sapremo di più per quanto riguarda la sua partecipazione o meno alla nuova puntata di Ballando con le Stelle. Nessuna grave conseguenza fortunatamente, ma non sono mancati i momenti di apprensione subito dopo l'incidente.

MASSIMILIANO MORRA, INCIDENTE STRADALE: APPELLO AI FAN

Massimiliano Morra potrebbe avere bisogno di qualche giorno di assoluto riposo, per questo la sua partecipazione alla prossima puntata di Ballando con le Stelle è a rischio. In queste settimane l'attore classe 1986 è protagonista anche su Canale 5 con la fiction “Furore - Capitolo Secondo”, dove recita insieme ad Adua Del Vesco, sua ex compagna ora legata a Gabriel Garko. Poco fa sul suo profilo Instagram Massimiliano Morra ha pubblicato una “storia” in cui fa appello ai fan: «Andate sempre cauti alla guida, a volte basta davvero una frazione di secondo e la vostra vita può cambiare radicalmente. Andate sempre cauti e occhi aperti! Basta un niente...». L'incidente stradale ha lasciato il segno nell'animo dell'attore napoletano, evidentemente scosso per quanto gli è accaduto. Il suo appello, frutto dell'esperienza che ha vissuto, non può che essere condiviso.

