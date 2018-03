NINO FRASSICA/ Dopo Don Matteo, nelle vesti del parroco ne La Mafia Uccide Solo D’Estate (David di Donatello)

Nino Frassica sul palco dei David di Donatello. Dopo il successo nella fortuna fiction di Don Matteo 11, vestirà i panni del parroco nella serie La Mafia Uccide Solo D’Estate.

21 marzo 2018 Francesca Pasquale

Nino Frassica ai David di Donatello

Nino Frassica, attore comico dall’indiscusso talento, è questa sera sul palco dei David di Donatello, in onda in prima serata su Rai 1 e condotti da Carlo Conti. Nino Frassica avrà il compito di consegnare alcuni dei Premi più prestigiosi ad attori, registi e personaggi che hanno dato vita a film di grande successo in questa stagione sul grande schermo. Una stagione di cui lui invece è stato indiscusso protagonista in televisione. Oramai dallo scorso anno è ospite fisso nel tavolo di Che Tempo Che Fa, dove veste i panni di direttore e vicedirettore di Novella Bella, il novennale con cui chiude ogni puntata dello show di Fabio Fazio della domenica sera. Con la sua proverbiale simpatia e ironia, sa farsi apprezzare e voler bene dal pubblico che lo segue in ogni appuntamento. Inoltre di gran successo è anche il suo ruolo nella longeva fiction di Don Matteo, dove interpreta appunto il Maresciallo Cecchini e dove grazie alla sua bravura i momenti di comicità si moltiplicano a dismisura con malintesi e divertenti equivoci.

NINO FRASSICA, PRESTO PROTAGONISTA NE LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

L’attore messinese Nino Frassica però alla conclusione di questa fortunata fiction di Don Matteo 11, che anche quest’anno ha appassionato numerosi telespettatori e che lo vede interpretare il ruolo del Maresciallo Cecchini da ben diciotto anni, tornerà protagonista a partire dal mese di Aprile in prima serata su Rai 1 nella seconda stagione della serie La Mafia Uccide Solo D’Estate ispirata all’omonimo film del regista siciliano Pif. Insieme a Nino Frassica, gli altri protagonisti sono Claudio Gioé e Anna Foglietta. Nino Frassica veste i panni del parroco e anche qui nonostante il tema affrontato sia serio e drammatico in quanto tratta della mafia degli anni Ottanta che vedeva come capo assoluto, Totò Riina, l’attore messinese ha mostrato grande preparazione e talento. Questo fa di lui un attore completo, poliedrico, capace di interpretare innumerevoli ruoli, mostrando anche sfaccettature e cambiamenti notevoli nei vari personaggi che va ad interpretare.

© Riproduzione Riservata.