NOSTRA SIGNORA DI FATIMA/ Su Rete 4 il film con Susan Whitney (oggi, 21 marzo 2018)

Nostra Signora di Fatima, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Susan Whitney, Sherry Jackson e Gilbert Roland, alla regia John Braham. Il dettaglio.

21 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di rete 4

NEL CAST SUSAN WHITNEY

Il film Nostra Signora di Fatima va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 16,40. Una pellicola religiosa che è stata diretta nel 1954 da John Braham, regista di origini tedesche che ha portato al successo pellicole come Il richiamo del Nord, Nelle tenebre della Metropoli, Segreto del medaglione, Uomini senza paura e Il mostro delle nebbie. Ha inoltre diretto ben 12 episodi della serie televisiva Ai confini della realtà. Il cast di attori protagonisti del film Nostra Signora di Fatima è composto da attori di grande successo come Susan Whitney, Sherry Jackson, Gilbert Roland, Jay Novello e Frank Silvera. Gran parte degli interpreti protagonisti del film non erano ancora famosi a livello internazionale. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA, LA TRAMA DEL FILM

Nel piccolo borgo rurale di Fatima, in Portogallo, vive un'esistenza mite e spensierata il giovane Antonio Dos Santos, padre della piccola Lucia. Quest'ultima si reca spesso nell'appezzamento di terreno che appartiene alla sua famiglia per far pascolare il gregge di pecore ed aiutare suo padre. Una mattina, mentre la giovane Lucia si trova proprio in quel campo assieme ai suoi cugini, i tre ragazzini assistono ad un vero e proprio miracolo. Ad un tratto il cielo viene squarciato da una luce celestiale che illumina tutta l'aria circostante e poco dopo una figura mariana diventa ben visibile in cielo. I tre fanciulli così corrono a raccontare quanto accaduto, per esortare l'intera popolazione a radunarsi il 13 di ogni mese per poter assistere all'apparizione. Ma Lucia, come previsto, non viene creduta, tanto da scatenare l'ira del commissario del paese, che arriva addirittura a voler arrestare la ragazzina. L'uomo cerca in tutti i modi di convincere i tre a ritrattare quando dichiarato, senza però raggiungere il suo scopo. Il 13 del mese successivo, una folla di fedeli composta da oltre 70mila persone, si aggregherà nel punto esatto dell'apparizione, diventando testimoni di un vero e proprio miracolo.

