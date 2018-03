POMERIGGIO 5/ Ancora ottimi ascolti per Barbara D'Urso

Oggi, mercoledì 21 marzo, alle 17.210 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il celebre programma campione di ascolti condotto da Barbara D'Urso.

21 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, mercoledì 21 marzo, alle 17.210 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con il suo salotto di “Pomeriggio Cinque”, che ieri ha fatto compagnia a 2.310.000 spettatori con il 18.3% di share nella prima parte, a 2.806.000 (19.8%) nella seconda e a 2.606.000 (17.1%) nella terza. Come sempre tra gli ospiti della padrona di casa c’erano molti ex concorrenti dell’Isola dei famosi: Paola Di Benedetto, Giucas Caselle a Cecilia Capriotti. Anche questo pomeriggio non mancheranno aggiornamenti su casi di cronaca e attualità e un ampio spazio dedicato al reality più discusso di questa stagione televisiva. Come sempre l’hashtag ufficiale per commentare #pomeriggio5.

Barbara D'Urso lascerà Pomeriggio 5?

Nei giorni scorsi è stato che sarà Barbara D'Urso la conduttrice della nuova edizione del “Grande Fratello”, il cui inizio è previsto lunedì 23 aprile. Tra i nomi accreditati c’erano anche quelli di Barbara Palombelli e Belen Rodrigez che però sono state battute dalla Carmelita. Dopo 14 anni la regina degli ascolti Mediaset torna a condurre il GF: Barbara D’Urso ha infatti condotto il reality per tre edizioni (terza, quarta e quinta), vinte rispettivamente da Floriana Secondi, Serena Garitta e Jonathan Kashanian. Voci da Cologno Monzese riferiscono che per il GF la D'Urso potrebbe lasciare i suoi “figli”, “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”. Chi prenderà il suo posto? Saranno Silvia Toffanin e Federica Panicucci a dividersi la conduzione?

