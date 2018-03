Paola Cortellesi, monologo sulla violenza sulle donne/ David di Donatello: "Discriminate già nel lessico"

21 marzo 2018 Anna Montesano

Paola Cortellesi

La 62esima edizione dei David di Donatello si apre in modo desueto, e precisamente con un monologo, contro la violenza sulle donne. A decantarlo è una splendida Paola Cortellesi che, al centro del palcoscenico, esordisce con una lista che poi svela essere stata fatta dal noto giornalista e denigmista Stefano Bartezzaghi. La lista fa dei parallelismi che portano alla luce varie discriminazioni, esistenti già nel lessico italiano, sulla donna. La Cortellesi allora inizia a leggere "Un cortigiano: un uomo che vive a corte; Una cortigiana: una mignotta. Un massaggiatore: un cinesiterapista; Una massaggiatrice: una mignotta. Un professionista: un uomo molto pratico del suo mestiere Una professionista: una mignotta Un uomo di strada: un uomo del popolo Una donna di strada: una mignotta". Una lista che continua ma che vede sempre lo stesso esito.

IL MONOLOGO DELLA CORTELLESI AI DAVID DI DONATELLO

Un esempio valido a dare il via al vero e proprio monologo di Paola Cortellesi. "Questa sera non voglio fare la donna che si lamenta e che recrimina, però anche nel lessico noi donne un po' discriminate lo siamo. Sono soltanto parole, certo, però se fossero la traduzione dei pensieri allora sarebbe grave, sarebbe proprio un incubo. - dichiara la Cortellesi, che così ipotizza - All'asilo, un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui, da ragazzo crescere in qualche modo nell'equivoco che le ragazze in qualche modo siano di sua proprietà, e poi da adulto potrebbe pensare sia giusto che le sue colleghe vengano pagate meno e a quel punto non sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle... e fosse così potrebbe diventare anche pericoloso.." Un monologo che, con una punta di sarcasmo, si conclude ritornando al punto di partenza "Si, ma tanto sono solo parole..."

