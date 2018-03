Pippo Inzaghi e Angela Robusti fidanzati?/ Dopo Rosa Perrotta, l'ex calciatore ci ricasca con Uomini e donne..

A quanto pare Uomini e donne ha sempre a che fare con la vita di Pippo Inzaghi e dopo Rosa Perrotta sembra aver fatto il colpaccio con Angela Robusti, ecco le ultime novità

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Pippo Inzaghi e Angela Robusti

La loro prima uscita pubblica potrebbe essere per il matrimonio di Simone Inzaghi, in preparazione per l'estate. Solo vederli mano nella mano ad un evento come questo potrebbe sancire l'ufficialità del rapporto che ormai da qualche settimana sembra legare l'ex calciatore e ora allenatore, Pippo Inzaghi. Il campione è da sempre al centro del gossip per via del suo essere "vittima" preferita dalle donne ma presto potrebbe appendere al chiodo il suo vestito da latin lover e sciupafemmine per mettere la testa al proprio posto proprio grazie alla sua presunta, nuova, fidanzata, Angela Robusti. Proprio l'ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, ora modella e architetto, sembra aver fatto breccia nel cuore del campione che conferma così il suo "vizietto" quando si parla di Uomini e donne. I due sono stati avvistati insieme allo stadio di Verona dove si sarebbero scambiati una serie di sorrisi e sguardi complici e questo, secondo Massimo Segreto, proverebbe proprio l'interesse di Inzaghi per la corteggiatrice.

LA PASSIONE DI INZAGHI PER UOMINI E DONNE

C'è da dire che la passione per Inzaghi a Uomini e donne non è una novità. Adesso si tratta della corteggiatrice Angela Robusti ma in passato si è parlato molto di un suo interesse verso Rosa Perrotta, ex tronista e adesso naufraga dell'Isola dei Famosi. All'epoca dei fatti, sembra che proprio Inzaghi abbia contattato la bella napoletana per avere il suo numero e mostrare interesse nei suoi confronti ma portando a casa un due di picche visto che Rosa non solo è arrivata sul trono ma ha poi scelto Pietro Tartaglione, il corteggiatore del quale si dice innamorata e che presto potrebbe sposare. Solo un segno del destino o qualcosa di più? Questa volta Pippo potrebbe aver trovato la strada giusta verso la felicità e adesso non ci rimane che attendere questo evento di famiglia per scoprirlo.

