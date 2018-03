Rai, torna Affari Tuoi con Flavio Insinna/ Riprende la sfida a Striscia la Notizia

Rai, torna Affari Tuoi con Flavio Insinna: riprende la sfida a Striscia la Notizia. Il noto programma della tv pubblica tornerà in onda fra un anno, a marzo del 2019

Flavio Insinna condurrà nuovamente Affari Tuoi dal 2019

Torna Affari Tuoi. Il programma in onda subito dopo il telegiornale di Rai 1 delle 20:00, è pronto ad una nuova sfida con Striscia la Notizia. A riferirlo è il noto giornalista Dagospia, che spesso e volentieri ha realizzato dei veri e propri scoop, e che anche questa volta ci fornisce questa notizia con grande convinzione. Attenzione, il ritorno in onda del noto programma dei pacchi non sarà immediato, ma bisognerà attendere un altro anno prima di rivederlo sui nostri teleschermi, visto che pare sia previsto per marzo 2019, quindi fra esattamente dodici mesi. Affari Tuoi era stato interrotto a marzo del 2017 (quindi un anno fa), in seguito allo scandalo che colpì Flavio Insinna, il conduttore, dopo le rivelazioni di Striscia la Notizia. Inoltre, anche gli ascolti non stavano premiando ormai da tempo il programma dell’ammiraglia Rai, che visse il suo punto più alto con Paolo Bonolis, e si optò quindi per l’interruzione.

“AFFARI TUOI TORNERA’, IO NO”

Spazio quindi a I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, ma ora, sembrerebbe essere la volta per il grande ritorno. L’aspetto per certi versi più clamoroso, è che il conduttore sarà nuovamente Flavio Insinna, demolito dal programma di Canale 5 di Antonio Ricci. E pensare che proprio lo stesso Insinna, un anno fa di questi tempi, mentre il programma Rai chiudeva battenti, dichiarò così sul futuro dello stesso programma: «Non farò una riga di polemica, 'Affari Tuoi' mi ha cambiato la vita: tutti mi cercano fino al portone di casa, fortunatamente non per picchiarmi. Abbiamo fatto grandi cose, posso solo ringraziare Endemol, Rai e pubblico. Tornerà? Credo che più avanti, in futuro, tornerà. Io no». E invece… Ora non ci resta che attendere il comunicato ufficiale della televisione pubblica.

