Rosa Perrotta/ Gaffe epocale: sbaglia un'abbreviazione, il web non perdona (Isola dei famosi 2018)

Gaffe di Rosa Perrotta all’Isola dei famosi: l'ex tronista ha sbagliato a leggere un'abbreviazione e sui social si sono scatenati con tweet ironici sulla sua laurea.

21 marzo 2018 Redazione

Rosa Perrotta

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 è stato mandato in onda un filmato dedicato a Rosa Perrotta ed Elena Morali, le naufraghe dell’Isola che non c’è. Nella clip le due ragazze hanno ricevuto una lettera dalla produzione in cui veniva spiegata la missione che avrebbero dovuto portare a termine. Ma né Rosa né Elena sono state in grado di leggere “Sig.ra” come abbreviazione di“Signora”. “Cos’è SIGRA? Sarà la sciamana?”, si sono chiese la Perrotta e la Morali. La gaffe, ovviamente, non è passata inosservata e il popolo di Twitter ha preso di mira la ex tronista di Uomini e Donne che nelle prime settimane in Honduras si è più volte vantata di essere laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti: “Rosa quando distribuivano buonsenso e umiltà, dormiva comodamente attorcigliata al suo piumone. S’e svegliata solo per prendere la laurea. D’ora in poi chiamatela SIG.RA 110 e lode”, ha cinguettato un utente. Come non ricordare, il famoso litigio con Nadia Rinaldi, in cui la fidanzata di Pietro Tartaglione ha ribadito: “Sono laureata con 110 e lode, l’italiano te lo posso insegnare”.

Rosa Perrotta come Giulia De Lellis

Tanti i tweet dedicati allo “scivolone” di Rosa Perrotta: “La SIG.RA, e cos’è ‘sta sigra?!” Ricordiamoci che è laureata con 110 e lode”, “Rosa Perrotta che si vanta di essersi laureata con 110 e lode e non sa che in una lettera Sig.ra sta per signora e lo legge SIGRA” e “Che è sta SIGRA?...boh forse una sciamana”... lo accetto solo da Franco non da una che tira fuori la Laurea ogni 3x2!”, hanno commentato alcuni utenti. Alcuni hanno paragonato Rosa Perrotta a Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip non ha brillato per la sua cultura: “La Perrotta la laurea da 110 e lode dove l’ha presa? Perché non sapere neanche cosa significa “sig.ra” è roba da Giulia De Lellis”. Ma c’è anche chi ha preso le difese della giovane campana, sostenendo: “Tutti a prendere in giro Rosa perché ha sbagliato a leggere come se nella vita voi non sbagliaste mai. Ma del resto è sempre meglio prendere in giro gli altri”.

