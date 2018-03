STEFANIA SANDRELLI/ David Speciale, “un attestato di stima e di affetto” (David di Donatello)

Stefania Sandrelli, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello.

21 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefania Sandrelli ai David di Donatello

L’attrice toscana Stefania Sandrelli riceverà in diretta su Rai 1 il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello di cui Carlo Conti sarà il gran cerimoniere. Una serata di spettacolo che vuole celebrare e festeggiare il cinema italiano con attori, e registi che grazie ai loro film hanno fatto vivere una serie di grandi emozioni. Fra questi appunto Stefania Sandrelli, da sempre considerata la protagonista assoluta del cinema italiano e internazionale. Ad annunciare la notizia, il Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis che ha parlato di un David Speciale per Stefania Sandrelli, lo stesso che riceverà anche Diane Keaton, premio Oscar e interprete affascinante di numerosi film di successo: “Stefania Sandrelli, dagli anni Sessanta ad oggi, in tanti capolavori e a fianco di grandi autori, ha saputo raccontare con sfolgorante unicità la complessa evoluzione delle donne italiane, la loro grazia smarrita e le fragilità, ma anche la loro forza pacata e quella lieve follia capace di capovolgere le regole di ruolo. Vera icona femminile, ha contribuito a segnare la storia del cinema e del costume, grazie a film come Divorzio all'italiana, Sedotta e abbandonata, Il conformista, Alfredo Alfredo, C'eravamo tanto amati, La chiave, La famiglia, Mignon è partita, La prima cosa bella, per citare solo alcuni fra i più significativi. E basterebbero due titoli, Io la conoscevo bene e Speriamo che sia femmina, a sottolinearne la modernità e attualità in un tempo, questo, così cruciale per le donne”.

STEFANIA SANDRELLI, ALL’ATTIVO GIÀ TRE DAVID DI DONATELLO

Stefania Sandrelli, nel corso della sua lunga carriera, ha recitato con alcuni dei più grandi registi della storia del cinema italiano come Pietro Germi, Mario Monicelli, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Antonio Pietrangeli, Lina Wertmuller e più recentemente anche con Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì. Nel 2005 è stata premiata con il Leone d’Oro alla carriera nel corso della sessantaduesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha ricevuto inoltre undici candidature e tre David di Donatello. Miglior attrice protagonista nel film di Francesca Archibugi, Mignon è partita e Miglior attrice non protagonista per L’ultimo bacio di Gabriele Muccino e per Figli/ Hijos di Marco Bechis. Il David Speciale viene quindi consegnato questa sera in diretta in prima serata su Rai 1. Alla notizia di ricevere questa importante onorificenza Stefania Sandrelli ha dichiarato: “Ricevo con questa onorificenza una grandissima emozione, un attestato di stima e di affetto. Le condizioni ideali per un matrimonio riuscito. Sarà come festeggiare le nozze d’oro. Il cinema fa talmente parte della mia vita che questo David sarà per me come un principe azzurro che mi bacerà la mano”.

