STEVEN SPIELBERG/ Presto al cinema con "Ready Player One", stasera ritira un premio (David di Donatello)

Il regista premio Oscar, Steven Spielberg riceve questa sera il David alla Carriera–Life Achievement Award 2018 nel corso dei Premi David di Donatello. Presto al cinema con Ready Player One.

21 marzo 2018

Steven Spielberg, David di Donatello

In diretta su Rai 1 e Radio2 a partire dalle 21.25 si aprirà il sipario sulla 62ª edizione dei Premi David di Donatello condotta da Carlo Conti. Quest’anno la cerimonia di premiazione è impreziosita da grandi star internazionali. È il caso del regista e produttore Premio Oscar, Steven Spielberg che riceverà il David alla Carriera - Life Achievement Award 2018. A consegnarglielo l’attrice italiana più sexy e celebre all’estero Monica Bellucci. Dopo circa due mesi dall’uscita in Italia di The Post candidato all’Oscar come miglior film e per la migliore attrice protagonista Meryl Streep, nonché pochi giorni prima dell’uscita del suo nuovo film, il kolossal Ready Player One, Steven Spielberg arriva a Roma per ricevere questo importante riconoscimento tributatogli per la lunga e straordinaria carriera. Ready Player One, a differenza di The Post in cui ha raccontato la vicenda dei Pentagon Papers ricordando a tutti l’importanza della libertà della stampa che non deve piegarsi dinnanzi al potere, è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2010 scritto da Ernest Cline. Con questo film futuristico, Steven Spielberg porta il pubblico del grande schermo in un futuro non troppo lontano, per l’esattezza nel 2045, rimanendo però stabile l’alternanza tra fantasia e realtà che ha sempre caratterizzato la sua produzione.

STEVEN SPIELBERG, AD APRILE 2019 IL QUINTO INDIANA JONES

Come detto il film di fantascienza, Ready Player One è ambientato nel 2045 quando oramai il mondo è sull’orlo del fallimento e del collasso a causa della crisi. La Terra è sovrappopolata, vi è un forte e pericoloso inquinamento. Tuttavia molti individui riescono a trovare un valido e sicuro rifugio in un universo virtuale, Oasis ideato da James Halliday che è però scomparso da poco. Si decide quindi che i suoi averi andranno in possesso di chi riuscirà a trovare, all’interno dell’universo virtuale Oasis, un Easter Egg. Come prevedibile a questa gara parteciperanno in tanti, tra cui anche un ragazzo molto giovane di nome Wade Watts. Si tratta quindi di una vera caccia al tesoro in questo universo fantastico in cui mistero e pericoli la fanno da padrone. In questi giorni Steven Spielberg oltre a ricevere il David alla Carriera, ha ricevuto un Premio Speciale nel corso dei Rakuten TV Empire Awards che si svolgono a Londra. Proprio in questa occasione Steven Spielberg ha voluto non solo ringraziare il Regno Unito nonché tutti i suoi collaboratori anglosassoni, ma ha anche anticipato alcune chicche della produzione del quinto capitolo di Indiana Jones: “Vale sempre la pena viaggiare qui perché ho la possibilità di lavorare con persone di grande talento che si sono formate nel Regno Unito. Gli attori, la troupe, gli autisti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a girare i miei film qui e che continueranno a farlo quando tornerò ad aprile 2019 per girare il quinto Indiana Jones”.

