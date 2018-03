STRISCIA LA NOTIZIA/ La velina Mikaela Neaze Silva vittima di una bufala sui social

Questa sera, mercoledì 21 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Questa sera, mercoledì 21 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ficarra e Picone, che ieri è stato il programma più visto della giornata con 6.103.000 telespettatori e il 22.25% di share. Sul pubblico attivo il programma di Antonio Ricci ha ottenuto il 25.20% di share. Alle 21.29, poco prima della diretta dell’Isola dei Famosi, Stricia ha raggiunto picchi di oltre 8 milioni di telespettatori (8.051.365), pari al 29.25% di share e al 31.93% di share sul target 15-64 anni. Stasera in studio, insieme ai due comici siciliani, ci saranno anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ieri sul sito ufficiale del programma è stato pubblicato un video backstage delle prove in studio dello stacchetto delle due ballerine: clicca qui per vedere il video.

Mikaela Neaze Silva vittima di una bufala sui social

In questi giro i Mikaela Neaze Silva, la velina, ha subito una grave diffamazione e una ondata di insulti per colpa di una bufala che è circolata prima su WhatsApp e poi su Facebook. Come racconta Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano di oggi, una pagina Facebook ha condiviso un file audio molto spinto - in cui una ragazza racconta dettagliatamente di rapporti sessuali e altro - attribuendolo alla velina di Striscia. Il contenuto della registrazione è vero, ma la voce non è quella della velina, che qualche settimane fa aveva affermato in radio come l’audio che circolava su WhatsApp non fosse suo. La smentita ufficiale, e la denuncia contro ignoti fatta da Striscia la Notizia non sono riusciti a fermare la bufala. Nel suo articolo Selvaggia Lucarelli dichiara di aver contattato il gestore della pagina Facebook che ha condiviso la bufala, il quale ha rivelato di non aver controllato la provenienza del file audio e di essere dispiaciuto di aver diffuso un'formazione scorretta. “Il web partorisce mostri di continuo e ormai mi stupisco di rado, ma ogni tanto, qua e là, ci sono vicende che riescono ancora a tramortirmi per la miseria umana che lasciano intravedere”, ha commentato la Lucarelli.

