Simone Zaza e Chiara Biasi si sono lasciati/ Lui si consola con una "bombastica ex concorrente di reality"

Il capitolo Simone Zaza e Chiara Biasi sembra ormai essere chiuso e mentre lei lascia la casa comune, lui è pronto a consolarsi con un volto noto della tv, ma di chi si tratta?

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Simona Zaza e Chiara Biasi

Le ultime foto di Chiara Biasi ormai hanno come location fissa la bella Milano mentre lui continua a vivere a Valencia, solo una serie di impegni che tengono i due lontani o qualcosa di più? Secondo le Chicche di gossi firmate da Chi sembra che la coppia sia ormai arrivata al capolinea e che la fashion blogger abbia già lasciato la casa che condivideva con il calciatore proprio in Spagna. Le voci su una loro possibile crisi si susseguono ormai da quasi un mese ma la conferma arriva dal settimanale che non solo parla di una rottura ormai certa ma anche del fatto che Simone Zaza non sia proprio in preda ad una crisi di nervi e di lacrime per la fine del suo rapporto con Chiara. Secondo Chi, infatti, sembra proprio che il calciatore si sia già lasciato andare ad una nuova conquista e che, in questi ultimi giorni, abbiamo pensato bene di usare social ed sms per cercare di tastare il terreno con un volto noto della tv, di chi si tratta?

UNA MISTERIOSA GIEFFINA NEI SOGNI DI SIMONE ZAZA?

Chi parla di "bombastica ex concorrente di reality" e non solo visto che sottolinea anche che "conosce bene il calcio". Questo lascia pensare che potrebbe trattarsi proprio di una giunonica starlette diventata famosa proprio grazie ai reality e che ha avuto a che fare con il calcio, magari con qualche programma ad esso dedicato, ma di chi potrebbe trattarsi? Sono tante le papbili gieffine (o simili) che hanno avuto modo di entrare in contatto con il mondo del calcio sia se si tratta di conduzione o di partecipazione a programmi, sia se si tratta di spogliarello per la vittoria della squadra del cuore. Nelle prossime ore si faranno i primi nomi?

