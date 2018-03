Sofia Goggia/ Torna da vincitrice in Italia ma pronta per nuove sfide: "Ho tempo solo per una lavatrice"

Pronta per nuove sfide ma senza dimenticare il suo ultimo successo, la vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera e la vittoria del suo primo Supergigante. Un punto di arrivo?

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Sofia Goggia

Una serie di successi inanellati in pochi mesi, Sofia Goggia è ormai la regina delle nevi e delle piste da sci e tornata in Italia dopo quello che è successo ad Are, in Svezia, sembra pronta a ripartire per un'altra serie di eventi e appuntamenti importanti. Un 2018 nato sotto i migliori auspicii e che le ha permesso di portare a casa medaglie e vittorie iniziando dal titolo iridato nella libera alle Olimpiadi di Pyeongchang, passando dalla vittoria nel supergigante e finendo poi al titolo ottenuto in Svezia con la vittoria della Coppa del Mondo. Poche settimane e una serie di vittorie che le hanno permesso di salire in cima al mondo e di essere paragonata a Isolde Kostner (unica italiana che prima di lei è riuscita a portare a casa la doppietta di vittorie). Proprio nel giorno della festa del papà, Chi l'ha raggiunta a Linate in attesa del suo ritorno dalla Svezia per scambiare con lei qualche battuta su quello che è stato e quello che sarà.

SOFIA PRONTA A RIPARTIRE

I successi ottenuti non sono di sicuro un punto di arrivo per lei, anzi. La stessa Sofia ha rivelato: "Avrò solo il tempo di una lavatrice prima di ripartire nuovamente". Quale sarà la sua prossima meta? Presto detto: "Ripartire per gli assoluti di Santa Caterina". La mamma rivela di non voler ostacolare la figlia e di non provare nemmeno a trattenerla, mentre Sofia si gode i successi ottenuti con impegno e fatica ma, soprattutto, dopo un 2017 da dimenticare per via di ostacoli e infortuni. Il suo obiettivo rimane uno solo, quello di sciare bene e sempre meglio, solo così riuscirà ad essere fedele alla sua vera indole e ottenere la felicità per cui ha lottato tanto. Chi potrebbe mai fermare una donna così determinata?

