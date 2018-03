Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi/ Canna-gate, Samantha De Grenet: “Droga e alcool in albergo”

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: Samantha De Grenet conferma la presenza di droga e alcol in albergo anche nel corso della sua edizione, prima del programma.

21 marzo 2018 Emanuela Longo

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi

Anche questa sera sarà Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi. Nuovo round per il tg satirico di Antonio Ricci condotto dal duo siciliano, Ficarra e Picone, contro il reality show di Canale 5 che vede al timone Alessia Marcuzzi. I riflettori sul canna-gate, anche dopo il silenzio sull'argomento nella passata puntata dell'Isola, proprio non accennano a spegnersi e questo principalmente perché a distanza di anni, trapelano verità scottanti proprio da parte di ex naufraghi. Dopo le rivelazioni choc di Giulia Calcaterra, ex Velina di Striscia e dopo la recente testimonianza del toscanaccio Massimo Ceccherini, un'altra ex concorrente dell'Isola dei Famosi è pronta ad intervenire mettendo in luce ciò che sarebbe accaduto, anche durante la sua edizione, alla vigilia della partenza ufficiale dell'Isola. A prendere la parola ai microfoni del programma che più di tutti ha dato spazio alle accuse di Eva Henger contro Francesco Monte e non solo questa volta è stata l'attrice e conduttrice televisiva, Samantha De Grenet, naufraga nella passata edizione del reality ambientato in Honduras. A sua detta, mentre si accingeva ad approdare all'Isola, alcuni naufraghi della sua stessa edizione avrebbero fumato canne in albergo. Intercettata da Valerio Staffelli, la De Grenet ha ammesso: "Ho visto droga e alcool quando eravamo reclusi dentro un albergo. La situazione ha creato moltissimi problemi non solo ad alcuni naufraghi, ma anche alle ragazze della produzione che erano lì a tutelare noi e la nostra sicurezza". Secondo l'ex naufraga, a peggiorare ulteriormente - per quanto possibile - la situazione sarebbe stato l'atteggiamento di alcuni suoi compagni di avventura che non avrebbero seguito le regole lasciando l'hotel anche contro il benestare della produzione.

LE TESTIMONIANZE DEGLI EX NAUFRAGHI

Era stato sempre il tg satirico in onda su Canale 5 nell'access prime time, Striscia la Notizia, a raccogliere nei passati appuntamenti testimonianze importanti ed attendibili contro l'Isola dei Famosi. A parlare, infatti, erano stati gli stessi ex concorrenti del reality. A proposito del canna-gate, Giulia Calcaterra in una videochiamata con l'inviato Staffelli aveva ammesso come circa 3/4 naufraghi della sua edizione, prima del trasferimento sull'Isola, avrebbero fumato marijuana. Un copione che sembra ricalcare proprio quello denunciato apertamente dall'ex porno attrice Eva Henger, però zittita proprio da Alessia Marcuzzi che, nella puntata passata, a dispetto delle aspettative non ha chiesto scusa per il suo attacco in diretta tv. Canna-gate anche nell'edizione dell'attore Massimo Ceccherini che agli stessi microfoni non solo aveva confermato la testimonianza della Calcaterra ma, rispondendo alla domanda di Staffelli se nella sua edizione (la medesima di Giulia) ci fosse stata davvero della marijuana, aveva replicato: "A pacchi. Quando arrivi lì in albergo ci sono proprio gli honduregni che te la vendono. Tutti se le facevano (le canne ndr) quando c’ero io". Quindi, ribadendo quella che oramai appare come una triste consuetudine, aveva invitato Francesco Monte, principale accusato di questa edizione, a vuotare il sacco e mettere la parola fine a questa ormai infinita diatriba.

