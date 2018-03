TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA/ Su Canale 5 il film con Raoul Bova (oggi, 21 marzo 2018)

Tutte le strade portano a Roma, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, alla regia Ella Lemhagen. Il dettaglio della trama.

21 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST RAOUL BOVA

Il film Tutte le strade portano a Roma va in onda in Prima TV su Canale 5 oggi, mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 21,10. Una commedia sentimentale realizzata nel 2015 da una collaborazione americana e italiana che vede come interprete maschile principale Raoul Bova, attore cinematografico e televisivo italiano, noto anche negli Stati Uniti per aver preso parte alle riprese nel film Alien versus Predator. Al suo fianco, nel ruolo di Maggie, troviamo Sarah Jessica Parker attrice cinematografica statunitense nota principalmente per il ruolo di Carrie Bradshaw della serie televisiva Sex and the City. La pellicola del 2015 è stata diretta da un esordiente Ella Lemhagen, giovanissima regista americana. Tutte le strade portano a Roma non è mai stato distribuito al cinema in Italia ma è uscito nelle sale cinematografiche americane a partire dal febbraio 2016. Ecco la trama del film nel dettaglio.

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA, LA TRAMA DEL FILM

La giovane e affascinante Maggie, imprenditrice statunitense di successo, si è appena trasferita in Italia assieme a Summer, sua figlia adolescente che al contrario di sua madre, non vede l'ora di ritornare negli Stati Uniti per riabbracciare il suo fidanzato, che intanto è stato arrestato. Ad ogni modo, Maggie e sua figlia Summer tornano dopo tantissimi anni presso il Casolare immerso nella pianura toscana, appartenuto all'anziano zio di Maggie. Qui, in gioventù, la donna aveva trascorso le estati più belle della sua vita in compagnia di Luca, un ragazzo italiano di cui era perdutamente innamorata. Quest'ultimo vive ancora in quel piccolo paesino toscano assieme alla sua amata madre Carmen, un'anziana donna, ormai ottantenne, che da tanti anni sogna di raggiungere l'amore della sua vita, Marcello, che vive a Roma.

