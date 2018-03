UN POSTO AL SOLE / Roberto prepara la sua vendetta contro Alberto? (Anticipazioni 21 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 21 marzo: Roberto e Sandro si scontrano ancora a causa di Alberto. Luca chiede a Vittorio di aiutarlo ad ottenere il perdono di Anita.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Fin dal giorno in cui è stato annunciato il ritorno di Alberto Palladini nelle trame di Un posto al sole, ci eravamo chiesti cosa avesse in mente il viscido avvocato per recuperare il prestigio e la richezza perduti. Messi da parte i panni dell'uomo povero e disperato, Palladini ha quindi deciso di approfittare di Sandro (tornato, a sua volta, a Napoli da pochi giorni) per ottenere un posto di lavoro ai Cantieri. Ed è qui che il giovane ha dimostrato di essere succube delle richieste dello zio, finendo per mandare su tutte le furie Marina e Roberto. Nell'episodio di questa sera, che Rai 3 trasmetterò a partire dalle ore 20:40 circa, il rapporto tra padre e figlio apparirà sempre più compromesso. I due saranno protagonisti di un durissimo scontro, in seguito al quale Ferri deciderà che è giunto il momento di trovare delle contromisure per arginare la forza di Alberto e la sua continua pressione nei confronti di Sandro. È dunque giunto il momento di agire: quale sarà la prossima mossa di Roberto?

UN POSTO AL SOLE: LA CRISI DI ANITA

La scoperta del legame con Luca ha rappresentato per Anita un duro colpo: perché Grimaldi non le ha fatto sapere prima di essere il suo vero padre? Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata di Un posto al sole di oggi durante la quale la giovane faticherà a nascondere la sua rabbia per l'amara scoperta. Si sentirà tradita dalla persona di cui si fidava e che invece le ha sempre mentito. Distrutto per la reazione della figlia, Luca deciderà di rivolgersi a Vittorio, l'unico in grado di placare l'animo della Falco. Ma la situazione potrebbe complicarsi più del previsto: fin dove porterà il malessere di Anita? Silvia sarà amareggiata per il doppiogioco di Emanuele: l'editor l'ha delusa, creandole anche dei problemi in famiglia, e ora dovrà pagare per il suo comportamento. Ma in che modo? Sarà allora che la scrittrice troverà in Arianna un'inaspettata alleata...

