UNA VITA / Mauro ha una nuova nemica: quali sono le vere intenzioni di Sara (Anticipazioni 21 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 21 marzo: Sara si intrufola a casa di Mauro e scopre alcuni importanti documenti relativi alle vere origini di Cayetana.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La felicità purtroppo non dura mai a lungo per Mauro e Teresa, i protagonisti di Una Vita che si sono ritrovati nelle ultime settimane, giurandosi amore eterno. Solo ieri l'agente ha tranquillizzato l'amata, dicendole che in futuro non si occuperà più di casi che possano in qualche modo coinvolgere Cayetana. Si è trattato di un'ottima notizia, considerando che in passato la Sotelo Ruz ha rappresentato il più grande ostacolo per la coppia. Eppure, a partire da questo pomeriggio, un personaggio dimostrerà di avere qualcosa da nascondere. Sara, che era apparsa fin troppo gentile durante le sue visite a Mauro in ospedale, approfitterà dell'assenza del poliziotto per introdursi nella sua abitazione. Qui troverà i documenti relativi alle indagini su Cayetana che chiariranno anche le sue vere origini. Quali saranno le intenzioni di Sara? Userà questo importante fascicolo per ottenere dei vantaggi economici?

UNA VITA: CAYETANA TORNA LIBERA

Dal giorno della sfuriata avvenuta alla sartoria, le sorti di Cayetana hanno destato grande preoccupazione. Nelle ultime puntate di Una Vita, infatti, abbiamo avuto il sospetto che la dark lady potesse essere rinchiusa in manicomio, a causa dell'ennesima e imprevedibile sfuriata. Ma la decisione del giudice Marquez sarà positiva per la donna: deciderà, infatti, di concederle un'altra possibilità e affidarla di nuovo alla tutela legale di Teresa. Quest'ultima dovrà quindi occuparsi con il massimo impegno dell'amica, evitando che possa incappare in qualche nuovo colpo di tesa. Ad Acacias 38 Celia e Felipe hanno deciso di fingere di essere una coppia felice, ma la donna avrà ben altro in testa: si occuperà di Cruz, portandogli ancora dei viveri nel covo e mettendo in pericolo la sua stessa vita. Elvira cercherà di causara la gelosia di Simon, facendogli credere di essere stata intima con Liberto. Ma la reazione del maggiordomo sarà ben diversa da quanto da lei immaginato...

