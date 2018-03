Uomini e Donne/ Anna Tedesco, ritorno o addio definitivo? Il messaggio della dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco ha lasciato il programma per sempre? Intanto manda delle frecciatine a Gianni Sperti e Giorgio Manetti

21 marzo 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Le prossime puntate del trono Over di Uomini e Donne vedranno un'importante assenza in studio. Anna Tedesco ha deciso di lasciare il programma, stavolta - a quanto pare - definitivamente. La dama aveva già lasciato lo studio alcune settimane fa, di fronte alle accuse di Gianni Sperti e di altri della sua presunta relazione segreta con Giorgio Manetti. Dopo la segnalazione dell'ex dama del trono over, Federica, pare che Anna abbia deciso di ritirarsi definitivamente dal programma, accusando proprio Giorgio di aver sfruttato la loro amicizia per "i riflettori". “Non ho mai pensato che potesse avere un serio interesse per me. - ha raccontato la dama a DiPiù - Il fatto che mi cercasse mi lusingava, ma lui aveva bisogno di me come amica. Se oggi decidesse di avere bisogno di me come compagna di vita, basterebbe che me lo dicesse. Però, ripeto, non ci ho mai pensato…”.

IL WEB DALLA PARTE DI ANNA TEDESCO

Parole chiare, che sembrano però non escludere il fatto che tra i due potrebbe esserci stato o esserci in futuro del tenero. Ma qual è stata la reazione del pubblico di fronte all'addio di Anna Tedesco a Uomini e Donne e quale sarà quella di Giorgio Manetti e Gianni Sperti? Di certo l'opinionista manifesterà ancora di più i suoi dubbi di fronte a questa "ritirata" della Tedesco; intanto il pubblico sembra schierarsi dalla parte della dama. "C'è stato troppo accanimento nei tuoi riguardi..forse perché hai tenuto testa a Gemma..Resti una donna in gamba..determinata..e solare. Mancherai...." scrive una telespettatrice. D'altronde anche la Tedesco, attraverso i social, lancia un chiaro messaggio ai suoi detrattori: "Il coraggio non è mai stato non avere paura..Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze....sono quelle che le ribaltano a loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti.."

