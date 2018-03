Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: nuova fiamma per Gemma Galgani? (21 marzo)

Uomini e Donne, oggi 21 marzo 2018 in onda il Trono Over. Domenico tenta di conquistare ancora Tina Cipollari; Gemma Galgani conosce i suoi nuovi spasimanti

21 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Oggi, 21 marzo 2018, Uomini e Donne vede in onda una nuova puntata del Trono Over. Come di consueto, il nuovo appuntamento si aprirà con l'ingresso in studio di Domenico e con la sua nuova performance di ballo, atta a conquistare l'opinionista Tina Cipollari. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, d'altronde, il cavaliere ha ammesso di essere pronto a tutti pur di conquistarla: "Sono tanti anni che subisco il suo fascino. Quando l’ho vista per la prima volta in studio, l’adrenalina è andata alle stelle. Di Tina mi piace tutto, dal viso alle sue forme. Mi capita persino di sognarla la notte. Amo le donne aggressive come lei. Ha un carattere forte, ma non è una gatta morta. Anche se Tina mi respinge io non voglio mollare".

GEMMA GALGANI A CENA CON GINO E GIOCONDO?

Dopo la performance di Domenico, al centro dello studio sarà la volta del ritorno di Gemma Galgani. Dopo la netta chiusura con Giorgio Manetti, Gemma Galgani va avanti e apre un nuovo capitolo. E dopo il consueto video post puntata, nel quale sicuramente commenterà il comportamento del cavaliere e di Tina Cipollari, nella puntata di oggi potremmo scoprire com'è andata con i cavalieri giunti la scorsa settimana per conoscerla. Gino e Giocondo, questi i loro nomi, potrebbero aver avuto occasione di incontrare Gemma per una cena romantica, le cui immagini vedremo oggi per la prima volta. Come commenterà Tina le nuove frequentazioni della sua rivale? E chissà che non manchino anche commenti sul trono di Tina, ormai iniziato a tutti gli effetti. Si preannuncia una puntata scoppiettante!

