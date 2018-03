Uomini e donne/ Anticipazioni: Lorenzo "il sorriso non me lo porta via nessuno" (Trono Classico)

Lorenzo aspira al trono ma, intanto, gioca con le due troniste nelle nuove puntate di Uomini e donne, l'unica cosa positiva è che lui non perderà il sorriso, ma se perdesse Sara?

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Il trono classico di Uomini e donne continua ad essere incentrato soprattutto su Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Le due troniste sono davvero strette in un imbuto in cui sembra davvero difficile districarsi soprattutto alla luce del fatto che Lorenzo continua a stare in mezzo rischiando davvero di essere il pomo della discordia. Sono in molti quelli convinti che le due troniste possano davvero scegliere entrambe Lorenzo nonostante la certezza che una di loro non sarà la sua possibile dama, una volta fuori dallo studio. Su di loro si è allungata anche l'ombra del no visto che Lorenzo ha chiaramente detto che ha sempre sognato il trono e potrebbe, di fatto, essere il tronista della prossima edizione, ma quello che è certo è che le polemiche gli scivolano addosso. Lui stesso sui social ha fatto sapere che, nonostante le polemiche e il fango che gli stanno buttando addosso, lui continua a sorridere senza mai fermarsi e sacrificare la sua vita per gli altri, questo lo porterà lontano?

LORENZO PERDERÀ SARA?

Le cose non cambiano per Sara e Nilufar. Le due troniste continuano a tenere Lorenzo in studio e la stessa Tina Cipollari ha fatto notare loro che è proprio a causa del comportamento che stanno avendo che lui è diventato quello che è, questo le riporterà con i piedi a terra? Da quello che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi sembra proprio di sì visto che Sara si è finalmente lasciata andare e lo stesso ha intenzione di fare Nilufar. Cosa succederà a quel punto? Le registrazioni continuano ad andare avanti anticipando di molto la messa in onda e questo significa che le prossime potrebbero già regalarci le prime scelte alla luce della pausa di Pasqua e dell'arrivo dell'estate.

© Riproduzione Riservata.