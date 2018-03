Vincitori David di Donatello 2018/ ”Ammore e Malavita” in testa con 15 candidature, segue “Napoli Velata”

In occasione della 62esima edizione dei premi David di Donatello, ecco la lista dei film candidati e di tutti i vincitori della serata. Nomination, news e premi.

21 marzo 2018 Fabiola Iuliano

David di Donatello

Questa sera prenderà il via la 62esima edizione dei Premi David di Donatello, uno spettacolo che consacrerà le pellicole più interessanti dell’anno e i protagonisti che più di altri si sono distinti sul grande schermo. A condurre la serata sarà Carlo Conti, che nella consegna dei prestigiosi premi sarà affiancato da attori del calibro di Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Beppe Fiorello e tanti altri. Tra i ventisette film in lizza per il premio, in particolare, è “Ammore e Malavita” ad aver ricevuto il numero maggiore di candidature (15), seguito a ruota dalle 11 candidature di “Napoli Velata“ e le otto ricevute dalle pellicole “La tenerezza”, “Nico” e “The Place”. Tra i film attualmente in nomination troviamo inoltre “A Ciambra” (7 candidature) “Riccardo va all'inferno” (5 candidature), “Come un gatto in tangenziale” (3 candidature) e “Gatta Cenerentola” (7 candidature).

I FILM CON IL MAGGIOR NUMERO DI CANDIDATURE

Fra le pellicole con il maggior numero di candidature ai David di Donatello vi è “Napoli Velata”, il film diretto da Ferzan Ozpetek il lizza per i premi: Migliore regista, Migliore attrice protagonista, Migliore attore protagonista, Migliore attrice non protagonista, Migliore attore non protagonista, Migliore autore della fotografia, Migliore musicista, Migliore scenografo, Migliore costumista, Migliore truccatore e Migliore suono. Tuttavia, con il numero maggiore di nomination fra i film in concorso, è “Ammore e Malavita” che si candida a conquistare un grande successo: la pellicola, con le sue 15 candidature, è in lizza per i premi Miglior film, Migliore regista, Migliore sceneggiatura originale, Migliore produttore, Migliore attrice non protagonista, Migliore attore non protagonista, Migliore musicista, Migliore canzone originale, Migliore scenografo, Migliore costumista, Migliore truccatore, Migliore acconciatore, Migliore montatore, Migliore suono e Migliori Effetti digitali. Sono queste le pellicole pronte a fare incetta di premi, seguite da “The Place”, “La tenerezza” e “Nico”. Quale film riuscirà poterà a casa il maggior numero di statuette?

© Riproduzione Riservata.