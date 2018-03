ZAYN MALIK E GIGI HADID / L'ex cantante degli One Direction non riesce ad accettare la rottura con la modella

Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato una settimana la loro rottura ma per il leader degli One Direction è ancora difficile accettare la separazione dalla modella.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Gigi Hadid e Zayn Malik

Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato una settimana fa la fine della loro relazione sentimentale dopo più di due anni d'amore. Il cantante degli One Direction e la famosa modella avevano affidato ai rispettivi social network il proprio punto di vista su quanto accaduto, confermando come tra loro restasse comunque una bella amicizia. Zayn aveva scritto: "Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento, per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica. Sono grato ai nostri fan per rispettare questa decisione difficile e la nostra privacy. Vi vogliamo bene". La modella, invece, aveva chiarito quanto segue: "Sarò eternamente grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà".

Zayn Malik disperato dopo la rottura con Gigi Hadid

Se le prime dichiarazioni di Zayn Malik e Gigi Hadid dopo la rottura sembrano confermare l'esistenza di rapporti ancora molto amichevoli, alcune fonti vicine a 'Hollywood Life' sembrano essere di parere ben diverso. Secondo quanto riportato da un insider, infatti, l'ex cantante degli One Direction sarebbe ancora distrutto per la fine della storia d'amore sulla quale aveva riposto grande fiducia. Non a caso, in passato, aveva più volte chiesto alla modella di sposarlo anche se aveva incassato dei rifiuti, soprattutto a causa della giovane età di lei e dei tanti impegni di lavoro. Sembra che Malik sia ancora innamorato della modella e non abbia intenzione di rinunciare a lei facilmente. Ecco perché spererebbe in un clamoroso ritorno di fiamma, come precisato dallo stesso sito web d'oltreoceano: "Hanno bisogno del tempo per capire ma la loro relazione potrebbe non essere finita del tutto"

