AMICI 17/ Verso il serale: Carmen e Zic in bilico, Carlo Di Francesco mette tutti in dubbio

Amici 17 verso il serale: Carmen e Zic sempre più in bilico per le scelte di Carlo Di Francesco. Rischiano di non accedere al serale anche Luca Vismara, Grace e il ballerino Filippo.

22 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

La prima puntata del serale è ormai alle porte. Sabato 7 aprile, in diretta su canale 5, ci sarà il primo appuntamento con il serale di Amici 17 che quest’anno si preannuncia molto diverso da quello delle precedenti edizioni. Maria De Filippi, infatti, avrebbe deciso di togliere la figura dei direttori artistici e della giuria tornando così a quello che era il serale alle origini. A votare le esibizioni degli allievi ammessi al serale sarebbe il pubblico attraverso il televoto. La giuria si limiterebbe ad esprimere solo giudizi senza, tuttavia, avere la possibilità di voto. Una scelta dettata dalla volontà di rimettere al centro del programma il talento dei ragazzi. Sarà la scelta giusta? La presenza di Luca Tommassini nel ruolo di direttore artistico al posto di Giuliano Peparini dovrebbe essere garanzia di assoluto spettacolo esattamente come lo era Peparini. Dopo anni come direttore artistico di X Factor dando vita ad uno spettacolo meraviglioso, Tommassini è pronto a fare lo stesso ad Amici puntando sulla personalità e sul talento degli allievi.

AMICI 17 VERSO IL SERALE: CARMEN E ZIC IN BILICO

Pur mancando pochi giorni al serale, finora sono state assegnate solo due maglie verdi. Ad essere già sicuri di partecipare al serale di Amici 17 sono il cantante Einar e la ballerina Lauren. La prossima a conquistare la maglia verde potrebbe essere Emma che sta ricevendo l’appoggio di Carlo Di Francesco, deluso da Carmen, sconfitta da Einar. L’insegnante, pur credendo nel talento della Ferreri, non vede più in lei quella fame di arrivare e quell’emotività che ha visto all’inizio del percorso nella scuola. Di Francesco, durante un incontro con Carmen ha svelato all’allieva tutti i suoi dubbi. L’insegnante cambierà idea sul primo nome da portare al serale esattamente come ha fatto la settimana scorsa Paola Turci? Di Francesco, poi, continua a mettere sotto torchio Zic che non avrebbe le qualità per accedere al serale. In bilico sono anche Luca Vismara e Grace: la giovane cantante per convincere gli insegnanti ha chiesto di poter cantare per dimostrare tutto il suo talento. Ci riuscirà? Il ballerino Filippo, invece, durante un incontro con Bill Goodson ha capito che dovrà lavorare il triplo di quanto sta facendo per conquistare una maglia verde.

