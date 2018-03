Al Bano/ Il pubblico è tutto per lui: troverà il nuovo Gianni Morandi? (The Voice of Italy 2018)

Al Bano, il pubblico è tutto per lui: come si comporterà il noto cantante da giudice? Di sicuro sarà pronto a portare in scena la sua grande personalità. (The Voice of Italy 2018)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Al Bano, The Voice of Italy 2018

Al Bano è uno dei nuovi quattro giudici di The Voice of Italy 2018, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Il celebre cantante di Cellino San Marco rappresenta la novità più importante della rinnovata stagione del talent di Rai Due, la cui conduzione è stata affidata per la prima volta a Costantino Della Gherardesca, celebre volto dell'adventure game Pechino Express. Al Bano è il pezzo da novanta del nuovo rivoluzionario The Voice e, per semplificare il concetto, può essere considerato come il naturale erede di Raffaella Carrà, non confermata nel ruolo di giudice per l'edizione di quest'anno. Sarà curioso scoprire quale sarà la sua interazione sia con gli altri giudici che con il conduttore Costantino della Gherardesca.

All'interno del programma The Voice, Al Bano sarà insieme ai giudici J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga. La cantante dei Lacuna Coil, durante un'intervista concessa al sito Rolling Stone, ha parlato del suo primo incontro con il famoso cantante italiano pugliese all'interno dei camerini di The Voice. Cristina ha avuto soltanto parole di elogio nei confronti di Al Bano, affermando di essere rimasta affascinata da lui in pochi secondi. Secondo quanto dichiarato dall'artista dei Lacuna Coil, Al Bano avrebbe parlato tutto il tempo dei suoi vini e della campagna di Cellino San Marco, a conferma di quanto sia un uomo genuino e autentico, come pochi ne sono rimasti oggi nel mondo.

TRA LOREDANA LECCISO E ROMINA POWER

Negli ultimi mesi, Al Bano è stato al centro delle polemiche per il gossip circa la sua possibile separazione con la compagna Loredana Lecciso. Di recente, Loredana è tornata a Lecce con la figlia, lasciando dunque la tenuta di Cellino San Marco, l'abitazione del noto cantante italiano, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. A sostenerlo è il settimanale Oggi. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe dell'ennesima prova dei rapporti ormai deteriorati tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ma c'è di più. Infatti, nelle ultime ore stanno circolando delle foto che ritraggono Al Bano e Romina durante uno degli ultimi concerti che avuto per protagonista la ritrovata coppia artistica. Secondo quanto dichiarato dai fan presenti al concerto tedesco, i due si sarebbero concessi un lento sulle note del brano Se vivessi di nuovo. Agli occhi dei fan, appare evidente come il sentimento d'amore tra i due sia rimasto tenuto nascosto troppo a lungo da parte di entrambi e adesso si augurano che possa tutto tornare come più di vent'anni fa.

Di recente, inoltre, Al Bano è stato ospite della trasmissione di Maurizio Costanzo (L'Intervista, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset Canale 5), dove ad una precisa domanda dello storico conduttore Mediaset ha tergiversato. Il quesito posto da Costanzo era: Con chi sei sposato mentalmente? Al Bano ha fatto intendere quello che un po' tutti pensano da qualche mese a questa parte. Un'ulteriore conferma di quanto la passione (o la nostalgia, musicalmente parlando) tra la storica coppia più amata dagli italiani in fondo non si sia mai del tutto spenta, nonostante siano passati molti anni dalla loro separazione.

