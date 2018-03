Alessandra Celentano malata/ "Ho la sindrome dell'alluce rigido, non posso più ballare ma Amici mi ha aiutato"

La professoressa di Amici Alessandra Celentano confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"

22 marzo 2018 Anna Montesano

Stavolta la maestra più severa di Amici di Maria De Filippi non parla dei suoi allievi, bensì di se stessa. Alessandra Celentano, intervistata dal settimanale DiPiù, parla del suo amore per la danza e della malattia che purtroppo l'ha costretta a rinunciare a ballare. "Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci. - racconta la Celentano, che entra nello specifico e spiega - È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare".

Alessandra Celentano: "Amici e Maria De Filippi mi hanno aiutato"

Una rivelazione shock quella di Alessandra Celentano. La maestra di danza classica di Amici spiega come lo scorso autunno sia stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico che le ha poi permesso di non avere più quei fortissimi dolori, ma che, purtroppo, oggi le impedisce di ballare. "A settembre mi sono operata per non avere problemi con le registrazioni di Amici. - ammette la maestra Celentano - La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo. Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare". Da questo ne è conseguito un periodo molto difficile per Alessandra, superato anche grazie a Maria De Filippi e ad Amici.

