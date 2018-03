Andrea Lo Cicero/ L’ex rugbista ama la cucina tradizionale (Celebrity Masterchef Italia 2)

Andrea Lo Cicero questa sera, giovedì 22 marzo, torna nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2. L'ex rugbista, che ama la cucina tradizionale, dovrà cucinare l'amatriciana.

22 marzo 2018 Redazione

Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero ha deciso di partecipare a Celebrity Masterchef Italia 2 per mostrare all'Italia intera il suo talento come cuoco. Il catanese ex-rugbista dice di avere grande esperienza in cucina e vuole stupire il trio delle meraviglie: i cuochi Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Nella scorsa puntata il siciliano ha subito mostrato un carattere genuino e simpatico, esprimendo la sua opinione sulla cucina migliore che esista in Italia: quella tradizionale. Inoltre, Andrea ha affermato che ama stare ai fornelli e conosce una vasta selezione di ingredienti, vari tipi di cotture della carne o le varie specie di pesce. L'ex atleta ha continuando dicendo che gli piace inserire nelle proprie ricette elementi biologici in modo da donare un tocco salutare ai propri piatti. Effettivamente, la sua prima prova ha dimostrato il suo apprezzamento verso la cucina genuina che è stato ben accolto dai giudici. I tre giudici hanno deciso che la carbonara agli agrumi di Andrea Lo Cicero era davvero deliziosa e 41enne siciliano è passato alla fase successiva senza ulteriori problemi. Purtroppo per lui però, nella prova esterna in nave ha fatto parte della squadra Brigata Blu che è stata sconfitta dalla Brigata Rossa.

Come se la caverà ad Amatrice?

Andrea comunque non si è perso d'animo e spera che la sua esperienza possa durare più a lungo possibile. La prossima puntata aiuterà a comprendere meglio qual è la conoscenza reale dei fornelli che Andrea Lo Cicero possiede. I concorrenti si cimenteranno nella prova della Mystery Box. A turno dovranno pescare ingredienti misteriosi e con quest'ultimi dovranno formulare ricette appetitose! Ci sarà da divertirsi se il buon Andrea pescherà ingredienti poco conosciuti oppure poco utilizzati nella tradizionale cucina italiana. Chi vince la sfida guadagna un netto vantaggio per l’Invention test. Nella seconda esterna poi, i concorrenti visiteranno la città di Amatrice che negli scorsi anni è stata colpita da violente scosse di terremoto. Lì i concorrenti mostreranno solidarietà ai sopravvissuti al disastro e proveranno a creare un piatto tipico e molto amato: l'amatriciana! Un'occasione incredibile per un amante della tradizione come Andrea Lo Cicero… come se la caverà?

© Riproduzione Riservata.