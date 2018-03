Arisa / "Sono in India per curare la febbre d'amore, non voglio innamorarmi più"

Arisa, la cantante si trova in India e affida a Instagram i suoi pensieri, svelando le sue pene d'amore. "Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male"

22 marzo 2018 Anna Montesano

Arisa

"Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male". A scrivere queste parole è Arisa, la cantante che spesso ama usare Instagram come un diario personale. In questo caso la cantante esprime le sue pene d'amore e su Instagram, nel pieno di un bellissimo viaggio in India, scrive: "La mia stanzetta indiana prende sempre piú le sembianze di casa. Semino me stessa ovunque con sorrisi e lacrime, libri, candele e musica alta. Ma sembra piaccia a tutti per ora. Menomale che la febbre d’amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male". Arisa affida ai social pensieri e scatti di un viaggio in Asia, ricordi attraverso i quali sembra voler cercare di superare un momento difficile della propria vita sentimentale.

ARISA IN INDIA PER "RISVEGLIARE I RICORDI D'INFANZIA"

Arisa in questi giorni è in India, nel pieno di un viaggio durante il quale la nota cantante italiana ha deciso di dedicarsi anche alla meditazione. Ma su Instagram non dimentica i suoi fan, decrivendo momenti e pensieri: “Sono in India, sto meditando in un posto incredibile che risveglia dei ricordi dell’infanzia… mi sono ricordata delle cose che non ricordavo più, un piccolo spazio che dedichi a te stesso per conoscerti perchè nella vita dai sempre delle priorità a qualcos’altro, invece tu hai la tua importanza e viaggiare da soli è veramente incredibile” scrive allora attraverso le storie su Instagram, aggiungendo “Potrei essere presa in giro per anni per queste Stories però le faccio lo stesso“.

© Riproduzione Riservata.