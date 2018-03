Avengers: Infinity War/ Impossibile il crossover con i personaggi tv Marvel: parola dei fratelli Russo

Avengers: Infinity War, impossibile il crossover con i personaggi tv Marvel: parola dei fratelli Russo. I due direttori del nuovo film, escludono il mix con le serie tv

Il nuovo film sugli Avengers in uscita il prossimo mese

A circa un mese dall’uscita del nuovo capolavoro Marvel, Avengers: Infinity War (clicca qui per il video con il trailer), torna d’attualità la possibilità che i due universi dei personaggi di Stan Lee, leggasi il cinema e la televisione, possano fondersi in un unico esagerato nuovo film. Su Netflix vi sono infatti moltissime serie tv con protagonisti appunto molteplici eroi della Marvel, come ad esempio Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, The Punisher e via dicendo, e i fan gradirebbero vedere tutti i loro beniamini in un’unica gigantesca pellicola. Difficile però che ciò avvenga, e già i fratelli Anthony e Joe Russo, i direttori del nuovo film sugli Avengers, si erano espressi a riguardo sottolineando tutte le difficoltà nel realizzare un lavoro maestoso di tale tipo. Nelle scorse ore, interpellati dal magazine francese Premiere, i Russo hanno ribadito il concetto già espresso: «Abbiamo considerato ogni possibile opzione. Ma il fatto è che dobbiamo raccontare le storie di almeno sessanta personaggi!».

“PROBLEMI ANCHE DI NATURA TECNICA”

Inoltre, ci sarebbero anche alcune questioni tecniche non semplici da risolvere: «E’ già abbastanza complicato – hanno aggiunto i due alla stampa d’oltralpe - dover comunicare allo stesso tempo con Taika Waititi, Ryan Coogler, Scott Derrickson, Peyton Reed e James Gunn, quindi immagina se dovessimi aggiungere tutti gli showrunner e lo staff degli show TV. Che peraltro sono guidati da altra gente. È sostanzialmente impossibile». Il loro obiettivo, fanno sapere, è quello di focalizzarsi sul mondo cinematografico della Marvel, realizzando di conseguenza un prodotto all’altezza della richiesta dei fan, sempre più esigenti. Ricordiamo che Avengers: Infinity War, uscirà il prossimo 27 aprile nelle sale cinematografiche. Si tratterà di una pellicola che prevederà un secondo capitolo (i due film sono stati girati insieme), che uscirà fra circa un anno, il 3 maggio del 2019.

© Riproduzione Riservata.