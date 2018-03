BEAUTIFUL / Thomas mette le cose in chiaro: lui ama solo Sally Spectra! (Anticipazioni 22 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 marzo: Thomas mette le cose in chiaro con Bill Spencer, dicendogli che tra lui e Caroline non potrà esserci un futuro insieme.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful, come sempre in onda a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dal tentativo di Bill di convincere Thomas a lasciare Sally. Caroline, infatti, ha chiesto aiuto allo zio per risolvere questa complicata situazione e riprendersi il suo ex amante, formando insieme a lui una famiglia felice. Ma le vere intenzioni del magnate saranno ben altre: se Thomas lascerà Sally, la Spectra Fashions non avrà futuro e sarà proprio lui a beneficiarne, costruendo il suo tanto sognato grattacielo. Ma nonostante il tentativo dello Spencer di intromettersi in questa faccenda che non lo riguarda, le parole di Thomas saranno molto chiare: Caroline rappresenta per lui un capitolo chiuso, anche se resterà sempre la madre di suo figlio. Il suo futuro in amore sarà dunque solo insieme a Sally, l'unica donna della quale è innamorato.

BEAUTIFUL: STEFFY E QUINN ALLO SCONTRO

Nell'episodio di Beautiful di oggi, Bill e Thomas saranno protagonisti di un duro confronto, proprio mentre Caroline e Sally parleranno dello stesso argomento. La Spencer metterà le cose in chiaro con la sua rivale, precisando di essere innamorata di Thomas e di volere formare insieme a lui e Douglas una famiglia felice. Ma la Spectra non apparirà affatto rassegnata a perdere l'uomo che ama. Al contrario, preciserà con la stilista di non avere nessuna intenzione di rinunciare a Thomas e di volere lottare per un futuro insieme a lui. Se ancora questa discussione non bastasse per i telespettatori di Beautiful, arriverà oggi un altro faccia a faccia molto teso. Dopo avere scoperto la verità sulla fuga da casa di Eric, Steffy sarà furiosa sia con il padre che con Quinn. Per questo correrà a villa Forrester dove si confronterà con la ex suocera, mostrandole tutto il rancore accumulato negli ultimi anni. Le aveva concesso una seconda possibilità dopo il rapimento di Liam, ma ora lei ha dimostrato di non essere affatto cambiata...

© Riproduzione Riservata.