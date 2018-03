BELEN RODRIGUEZ / Supera i 7 milioni di utenti su Instagram: ecco come festeggia (foto)

Belen Rodriguez supera i sette milioni di utenti su Instagram, la sua piattaforma social preferita. E per festeggiare, pubblica una nuova foto hot da Parigi.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti in Italia. Nei social network, infatti, può vantare su un gran numero di followers a partire soprattutto da Instagram, la sua piattaforma preferita. E proprio qui qualche ora fa ha superato la soglia dei sette milioni di utenti, un traguardo molto ambito e che comprensibilmente la riempie di orgoglio. Certo, tra i suoi fan non mancano i soliti haters, che non mancano di esprimersi in maniera dura contro di lei, ma la maggioranza dei followers sono ammaliati dalle sue grazie, spesso messe in mostra in modo più che evidente. Ed è proprio così che la modella argentina ha deciso di festeggiare il traguardo dei sette milioni di utenti, pubblicando una foto decisamente hot, nella quale lascia davvero poco spazio all'immaginazione (clicca qui per vederla). In poche ore tale immagine ha raggiunto e superato i 300 mila likes a conferma di come Belen, nel bene o nel male, riesca sempre a fare notizia...

UN NUOVO VIAGGIO PER BELEN RODRIGUEZ

La carriera di Belen Rodriguez ha raggiunto un periodo di stallo per quanto riguarda lo spazio in televisione. Ad eccezione di qualche ospitata, l'ultima delle quali a C'è posta per te, negli ultimi mesi non ha ottenuto molto spazio su Canale 5, preferita da altre illustri colleghe. Barbara d'Urso ha infatti preso il suo posto al Grande Fratello Nip (che fino a pochi mesi fa sembrava certo), notizia che difficilmente è stata gradita dalla modella argentina, che la Carmelita nazionale non ha molto da spartire (le due sono rivali fin dai tempi del matrimonio con De Martino). Complici anche i pochi impegni in televisione, Belen ha comunque trovato il tempo di viaggiare per tutto il globo: nelle ultime settimane, infatti, l'abbiamo vista a New York, alle Maldive, a Londra, in Qatar (per ben due volte) e ora anche a Parigi, come confermato dal recente scatto pubblicato su Instagram. Peccato solo, che in questo continuo via vai, non abbia trovato il tempo di accompagnare Santiago da papà Stefano De Martino in Honduras...

© Riproduzione Riservata.