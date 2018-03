BRUNO BARBIERI/ Da Celebrity Masterchef 2 a 4 Hotel: le nuove sfide dello chef più stellato d'Italia

Bruno Barbieri, lo chef più stellato d'Italia, si prepara ad una nuova avventura televisiva al timone del nuovo programma 4 Hotel, in onda sempre su SkyUno.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Bruno Barbieri

È l'unico chef italiano ad avere conquistato sette stelle Michelin nella sua carriera ma non è ancora sazio di grandi soddisfazioni. Bruno Barbieri ha appena svestito i panni di giudice della settima edizione di Masterchef Italia 7 e si è preparato ad indossare quelli del severo giudice della versione Celebrity, in onda tutti i giovedì su SkyUno. E non ancora soddisfatto ha cominciato ieri la nuova avventura, sempre sul canale 108 della piattaforma a pagamento, con 4 Hotel, lo spin-off di 4 Ristoranti. Un traguardo che riempie di soddisfazione il cuoco stellato, che per la prima volta guida un programma tutto suo. In esso dovrà verificare e giudicare quattro hotel, a partire dalle stanze, ma anche dalla hall o dal giardino. E non appare affatto morbido nelle sue decisioni, come lui stesso conferma in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, nella quale parla della sua nuova scommessa in televisione, ma anche delle sue recenti soddisfazioni e di qualche nuovo progetto per il futuro.

Bruno Barbieri alla guida di 4 Hotel

Bruno Barbieri è stato 'promosso' da Sky, che gli ha permesso di condurre un programma tutto suo intitolato 4 Hotel. Una versione decisamente diversa dello chef stellato, che non deve dedicarsi alla preparazione di piatti gourmet, rivolgendo la sua attenzione al giudizio su alcuni alberghi italiani. "Io mi sono formato negli alberghi", precisa a Tv Sorrisi e canzoni, "quattro delle mie sette stelle le ho prese lavorando per gli hotel". E proprio questa collaborazione gli ha permesso di capire che l'industria alberghiera ha ancora molta strada da percorrere per migliorare: "Io dico ai titolari: non vengo a farvi le pulci per sadismo ma per farvi fare un salto di qualità (...) Ma appena ricevono la prima vera critica si scatena l'inferno". Per Bruno Barbieri, l'hotel perfetto deve rispecchiare la cultura del Paese di appartenenza: "Deve essere tipico. A New York voglio il grattacielo. In Puglia il trullo. In Marocco una tenda".

Il rapporto con l'industria alberghiera

Ma non sempre i soggiorni negli hotel sono stati positivi. Al contrario, Bruno Barbieri ricorda quanto accaduto in Brasile quando si è trovato a soggiornare in una struttura con i muri di cartongesso o, ancor peggio a San Francisco dove, aprendo la finestra, si è trovato davanti ad un muro. In chiave positiva, è invece un hotel di Beirut ad averlo sbalordito: "C'era una vasca che pareva una piscina e a fianco montagne colorate di sali da bagno". E in futuro, farà maggiormente attenzione ai piccoli particolari, come quanto da lui visto in un albergo romano, nel quale in ogni stanza c'era una vasca con dei pesci rossi. Ma se Barbieri vorrà andare in vacanza in qualche albergo italiano, dovrà sbrigarsi. A quanto pare, i suoi giudizi a 4 Hotel saranno talmente severi che difficilmente troverà ospitalità. Conferma infatti al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Devo sbrigarmi a fare le vacanze. Perché dopo che sarà andato in onda il programma non troverò più un albergo che mi ospiti".

