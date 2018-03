Ballando con le stelle 2018/ L’incidente di Morra e le parole di Ciacci: verso una terza puntata scoppiettante

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e news: dall'incidente automobilistico di Massimiliano Morra alle dichiarazioni di Giovanni Ciacci, quasi sposo... tutti i dettagli.

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

La 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018, sta già facendo parlare di sé. Tra le ultime problematiche, anche un incidente stradale per Massimiliano Morra, attuale concorrente del talent show a ritmo di danza in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Dopo numerosi accertamenti, si attende di scoprire se questo sabato sera, potrà danzare oppure no. Nel frattempo, tramite le Stories di Instagram ha voluto lanciare un appello a tutti gli estimatori: "Andate sempre cauti alla guida, a volte basta davvero una frazione di secondo e la vostra vita può cambiare radicalmente. Andate sempre cauti e occhi aperti! Basta un niente". Da ciò che è trapelato nelle ultime ore, l'attore 31enne si trova attualmente a casa in totale riposo. A Ballando con le stelle danza in coppia con Sara Di Vaira e il suo percorso stava già andando bene regalando notevoli emozioni anche per via del suo passionale carattere, timido e anche focoso da perfetto napoletano. Intervistato da La Vita in Diretta ha affermato: “Sono ancora sotto osservazione con i medici per vedere se questi ematomi cerebrali migliorano col tempo, è stato un bel colpo. Spero di tornare a Ballando. Voglio portare avanti a tutti i costi questo impegno”. Staremo a vedere cosa accadrà tra un paio di giorni quando la terza puntata andrà in onda su Rai1.

Milly Carlucci difende Ivan Zazzaroni

Nel frattempo, tra le ultime polemiche che impazzano dietro questa nuova edizione di Ballando con le stelle, anche il ballo a due tra Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. La polemica scaturita dal voto di Ivan Zazzaroni, procede anche in questi giorni, nonostante il tempestivo intervento di Milly Carlucci che intervistata per Il Messaggero ha precisato: "Non solo Ivan Zazzaroni non è omofobo ma tecnicamente ha anche ragione". "Che la giuria abbia le proprie opinioni incensurabili non si discute. E d'altra parte i giudizi non sono mai sulle persone in quanto esseri umani, ma su quello che stanno facendo, sulla loro performance. Zazzaroni - ha quindi chiarito - non è omofobo, sul fuoco ci metto le mani e anche la testa. E dirgli una cosa del genere equivale davvero a insultarlo. Anni fa diede zero a Giorgio Albertazzi, e anche allora si parlò di oltraggio: un venerato maestro dello spettacolo che secondo lui non aveva messo in scena una performance congrua al livello di qualità del programma. Per Zazzaroni la performance di Ciacci e Todaro non era equiparabile alle altre. E dunque era invotabile".

Giovanni Ciacci sposo a luglio, i dettagli

Ed intanto, sempre Giovanni Ciacci in attesa delle nozze, è il concorrente che più sta facendo parlare di sé. In attesa della performance che vedremo il prossimo sabato con la terza puntata, l’esperto di look di Detto Fatto è stato il protagonista di un interessante retroscena non da poco tra le pagine del settimanale Nuovo TV. A quanto pare infatti, proprio Ciacci avrebbe litigato con Cristiano Malgioglio per colpa di Ballando con le stelle, possibile? “Voleva essere lui in persona a danzare con un altro uomo nel suo prossimo video. Cristiano pensa che Giovanni abbia proposto l’idea a Milly Carlucci spacciandola per sua ed è questo il motivo per cui non vuole né vedere né sentire Ciacci”, si legge tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ed intanto, il diretto interessato ai microfoni de La Zanzara afferma di essere in procinto di sposare il suo nuovo fidanzato, dopo una precedente relazione con due uomini. “L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice 'sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale'", ha confidato Ciacci.

