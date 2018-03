Beatrice Valli sta male/ Che cos'ha? Ricoverata in ospedale, Marco Fantini la assiste

Beatrice Valli si è sentita male e ha passato una giornata in ospedale cancellando i suoi impegni ma avendo al fianco il suo amato Marco Fantini, ma cosa le è successo?

22 marzo 2018 Hedda Hopper

Beatrice Valli è sicuramente una delle corteggiatrici di Uomini e donne che più si fa ricordare. Adesso è un influencer, come gran parte delle sue colleghe, e spesso sfila e fa da testimonial per case di moda e non solo. Fin qui tutto normale se non fosse che la felicità che tanto ha lottato per ottenere, è stata oscurata oggi da un malore che l'ha fatta finire in ospedale per quasi dieci ore, ore in cui Marco Fantini, il suo compagno, non l'ha mai lasciata un attimo. Sembrava una giornata come tante e Beatrice Valli era pronta ad affrontare i suoi impegni almeno fino a che ha messo piedi a terra accusando una serie di malori e di strani sintomi: gambe deboli, nausea, giramenti di testa e questo ha spinto Marco a portare la sua compagna subito in ospedale per una serie di controlli che sembrano aver portato già ad una diagnosi, quale?

I SINTOMI E LA DIAGNOSI

Sembra che i dottori abbiamo parlato a Beatrice Valli di cervicale acuta e questo l'ha mandata letteralmente in crisi. Beatrice Valli non conosceva questi sintomi e nemmno questa malattia tant'è che, annunciando quello che è successo sui social, ha chiesto ai suoi fan di raccontare delle loro esperienze personali in merito a questi sintomi e questa diagnosi. In particolare, la bella corteggiatrice ha scritto: "Avrei dovuto partecipare questo pomeriggio a una bellissima sfilata a Verona ma appena mi sono alzata questa mattina il mio corpo ha iniziato a fare brutti scherzi. Sono stata in ospedale dalle 9:00 fino alle 18:00 di questo pomeriggio , terribile!”. Dai messaggi e dai commenti che poi ha scritto subito sotto sembra proprio che la corteggiatrice sia davvero spaventata da quanto è accaduto e non solo per via dei sintomi che adesso la costringeranno a riposo, ma anche per via di un eventuale terapia medica che potrebbe mettere a rischio l'allattamento della neo arrivata in famiglia, la piccola Bianca. La corteggiatrice alla fine della giornata è riuscire a tornare a casa e lei stessa sui social ha scritto: "“Meno male sono a casa ora vicino alle mie due pesti e al mio amore grande che si è preso cura di me in ogni momento e non si è staccato dalla barella un secondo”.

