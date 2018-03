Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Vacanza a Parigi: bacio alla francese e romanticismo alle stelle

Belen Rodriguez e Andrea Iannone i vacanza a Parigi: bacio alla francese e romanticismo alle stelle per la coppia che, messi da parte gli impegni di lavoro, si gode del tempo insieme.

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Belen e Andrea Iannone, la romantica vacanza a Parigi

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, in vacanza a Parigi per un importante evento legato al MotoGp, hanno voluto passare il loro tempo libero tra cultura e shopping sfrenato in giro per la romantica città. Ed infatti, secondo quanto documentano i social network, la coppia prima si è goduta uno spettacolo meraviglioso con la Torre Eiffel tutta illuminata, e poi si è recata a cena per un pasto face to face, senza telecamere ma solo con tanto amore. Tutto è perfetto per l’argentina e il suo fidanzato e così, sempre più innamorati si sono anche scambiati un bacio nella città dell’amore per eccellenza. Belen Rodriguez e Andrea Iannone, sono molto spesso in viaggio per lavoro ma, nonostante lo stress dettato dagli impegni canonici, la coppia riesce sempre a ritagliarsi del tempo da poter dedicare solo all’amore e le coccole a due.

Belen e Andrea Iannone, la romantica vacanza a Parigi

Dal Qatar, dove il pilota ha disputato il 18 marzo la sua prima gara di MotoGp classificandosi in nona posizione, a Parigi il passo è stato molto breve per la coppia “vagabonda”. Proprio riguardo la loro voglia di viaggiare e conoscere posti nuovi, di recente Iannone aveva dichiarato tra le pagine di “Chi”: “Usciremo una volta ogni due settimane, tranne quando viaggiamo. Posso guardare Belen e in due secondi le dico: “Fai la valigia e partiamo”. E lei mi segue. Lo abbiamo fatto l'ultima volta i primi di gennaio. Insieme con Belu siamo andati a Dubai. E abbiamo trascorso una settimana nella normalità di chi ha la fortuna di godersi una vacanza simile. Noi siamo fortunati”. Belen e Andrea alloggiano in un bellissimo hotel e lei, chiusa in bagno ha sfoggiato tramite social un topless solo coperto da un asciugamano. A passeggio per le vie del centro di Parigi poi, i due si sono regalati un selfie con un bacio rigorosamente ad occhi chiusi.

© Riproduzione Riservata.