CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2/ Anticipazioni e diretta: ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman (22 Marzo)

Celebrity Masterchef Italia 2 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, in prima serata su Sky, con la seconda puntata: ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman.

22 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Celebrity Masterchef Italia 2

Secondo appuntamento con Celebrity Masterchef Italia 2 che torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, alle 21.15 su sky Uno. Lo spin off del talent show culinario più famoso della televisione italiana mette alla prova personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che mettono da parte il talent artistico per cimentarsi con diverse prova in cucina. A giudicare i piatti di tutti i concorrenti sono gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Unica assente, rispetto all’ultima edizione di Masterchef Italia è la chef Antonia Klugmann. In questa seconda puntata, i concorrenti vip dovranno cercare di conquistare il palato non solo dei giudici ma anche del maestro pasticcere Iginio Massari e della chef stellata Cristina Bowerman.

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2, ANTICIPAZIONI PRIMO E SECONDO EPISODIO

I concorrenti di Celebrity Masterchef Italia 2, nel primo episodio, saranno alle prese con la Mistery Box: dovranno pescare tra i vari ingredienti per realizzare un buon piatto. Il concorrente che realizza il piatto migliore potrà godere di un vantaggio nell’Invention Test scoprendo i segreti della chef stellata Cristina Bowerman e del maestro della pasticceria italiana Iginio Massari essendo così un passo avanti nella realizzazione del piatto che dovranno poi preparare gli avversari. Il perdente lascerà definitivamente la cucina di Celebrity Masterchef. Nel secondo episodio, gli otto concorrenti ancora in gara saranno protagonisti di una prova in esterna ad Amatrice dove dovranno cucinare nel Polo del Gusto ovvero lo spazio dedicato al gusto. Il piatto principale sarà l’amatriciana. I concorrenti saranno divisi in due brigate. Quella perdente si sfiderà nel Pressure Test. Il concorrente che perderà sarà il nuovo eliminato.

I CONCORRENTI IN GARA

Nel corso della prima puntata di Celebrity Masterchef Italia 2, a lasciare definitivamente la cucina sono stati Barbara Alberti, Laura Barriales e l’astronauta Umberto Guidoni. Questa sera, nel corso della seconda puntata, si sfideranno così: Serena Autieri, Anna Tatangelo, Lorenzo Amoruso, Orietta Berti, Davide Devenuto, Margherita Granbassi, Andrea Lo Cicero, Valerio “Fayna” Spinella e Daniele Tombolini. Nel corso del primo appuntamento, hanno dimostrato una buona dimestichezza con la cucina Orietta Berti, Serena Autieri e Anna Tatangelo. Il pubblico, in vista della vittoria, punta soprattutto sulle due cantanti. Orietta, in particolare, piace anche per la simpatia e la tranquillità che sfoggia nell’affrontare le diverse prove. Sarà questo il suo segreto per portare a casa il titolo di Celebrity Masterchef Italia 2?

OSPITI CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2: MARGHERITA GRANBASSI PRONTA A STUPIRE

Chi è pronta a stupire i giudici stellati di Celebrity Masterchef Italia 2 è sicuramente Margherita Granbassi che, dopo l’addio alla pedana della scherma, è pronta a portare a casa successi come chef. Ad aiutarla e a farle scoprire la passione per la cucina è stato il compagno come ha raccontato l’ex atleta a Vanity Fair. Per l’avventura che sta vivendo nella cucina più famosa d’Italia, però, Marcgherita Granbassi non ha chiesto alcun consiglio al compagno. “È un maître chocolatier francese. Cucina dolci fantastici. Mi ha dato qualche consiglio, tra cui quello di tenere in ordine la cucina. Ma non l’ho seguito abbastanza”, ha detto Margherita che sta vivendo l’esperienza a Celebrity Masterchef come se fosse una delle tante gare di scherma che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera sportiva.

