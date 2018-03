Chiara Ferragni e Fedez genitori, è nato Leone/ Ecco perché si chiama così e le prime polemiche social

Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni genitori, è nato Leone

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più social che possa esistere. La loro volontà di condividere grande parte della loro vita attraverso internet, se da un lato fa letteralmente impazzire gli estimatori, da un lato solleva anche critiche. Ne sanno qualcosa proprio in questi ultimi giorni quando, dopo una pausa di un paio di giorni, sono tornati più in forma che mai per celebrare la nascita del piccolo Leone Lucia Ferragni. Il bambino è nato la notte del 19 marzo e la coppia sta già postando qualche dettaglio che racconta questi momenti felici. Mentre alcuni personaggi famosi hanno avuto modo di complimentarsi con loro, altri hanno trovato la loro scelta decisamente troppo “esibizionista” in quanto, un momento tanto intimo sarebbe dovuto rimanere tra le quattro pareti di casa. Elena Guarnieri per esempio, ha così commentato: “Trovo alienante che mostrino ogni istante della loro intimità. Come le lacrime di una donna che ha appena partorito”. Federica Fontana ha aggiunto: “Peccato non abbiate saputo tener privato un momento così intimo”. Nella vita però, tutto si muove in funzione di scelte e priorità che decidiamo di ordinare nella scala delle nostre esigenze e, che ci piaccia o meno, loro amano condividere la loro quotidianità. Del resto ciò che fanno, non ruba nulla a nessuno e non toglie niente a coloro che invece, preferiscono essere più discreti.

Tutti pazzi per Leone, il web lo fa diventare virale

Il successo social del Baby Raviolo di casa Ferragni-Lucia è paragonabile alla popolarità raggiunta da baby George di Cambrige. Trend Topic su Twitter, like come se piovesse, ricerche di Google impazzite e accessi ai profili personali della coppia, quasi inenarrabili. I meme hanno già invaso la rete da giorni come gli articoli su blog e siti del settore. Fedez e Chiara Ferragni “muovono” le masse e fanno tendenza. Non a caso la Ferragni è una fashion blogger ed influencer e trasforma in oro tutto ciò che tocca. In moltissimi in queste ultime ore, pensano anche che Leone abbia due nomi e il secondo sia proprio “Lucia” ed invece, per mettere da parte ogni dubbio, per chi non lo sapesse Fedez di cognome fa proprio Lucia. Anzi, per soddisfare ogni tipo di curiosità, il suo nome per intero è Federico Leonardo Lucia (lui a differenza del figlio ha invece un secondo nome). Quindi il piccolo Leone non ha un doppio nome bensì un doppio cognome, sia quello del papà e sia quello della mamma. "La legge italiana dice che se il padre si oppone non può prendere il cognome della madre", scherza il cantante sempre sui social. "Si chiama Leone Lucia Ferragni - risponde Chiara - così penseranno che Lucia è il secondo nome e finiranno per chiamarlo Ferragni", svela ironicamente durante una diretta Instagram di alcuni giorni fa.

Ecco perché Leone si chiama così

Ma per quale motivo Leone si chiama in questo modo? A svelare l’arcano ci aveva pensato entrambi. "Poco prima del nostro primo appuntamento mi sono fatta tatuare sul braccio un leone e una leonessa, che per me rappresentavano l'amore e la famiglia - ha raccontato Chiara in una delle sue popolari Stories di Instagram, spiegando così il significato che per lei ha il nome Leone - il giorno dopo Fedez mi ha mandato un messaggio e mi ha invitata a uscire, che coincidenze". Differente l'aneddoto riportato dal rapper milanese che a tal proposito ha detto: "A Chiara piaceva, a me no. Poi il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone". L’influencer in queste ore, ha pubblicato pure lo scatto mentre era in travaglio, scrivendo al seguito: “Queste sono state le più belle lacrime che abbia mai pianto. Questo è stato il momento in cui abbiamo visto Leo nascere: non ho mai provato qualcosa del genere. È stato un lungo travaglio ed ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore al mio fianco è stata la migliore motivazione. Ho iniziato a piangere quando ho visto questa foto perché significa tutto. Ti amiamo già tanto piccolo Leoncino #LeoncinoMio”.

