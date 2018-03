Costantino della Gherardesca/ Il conduttore odia la musica pop, ma ama Donna Summer (The Voice of Italy 2018)

Da questa sera, giovedì 22 marzo, Costantino della Gherardesca sarà al timone di "The voice of Italy 2018" su Rai 2. Il conduttore rivela perché ha accettato di partecipare al talent.

22 marzo 2018 Redazione

Costantino della Gherardesca con i coach di The Voice of Italy 2018

Stasera, giovedì 22 marzo, debutta alla conduzione di “The Voice of Italy” Costantino Della Gherardesca, alla sua prima esperienza in qualità di conduttore di un talent musicale. Quella di quest'anno è un'edizione rivoluzionaria per The Voice, non soltanto per la presenza di Costantino alla conduzione. Infatti, è stata stravolta anche la giuria della passata edizione. Quest'anno ci saranno: Al Bano, Cristina Scabbia, J-Ax (unico riconfermato) e Francesco Renga. Cinica, prepotente e progressista: con questi tre aggettivi Costantino della Gherardesca ha voluto presentare la quinta edizione di The Voice, ormai in rampa di lancio. Molte persone amano il suo sarcasmo e la sua profonda cultura, decretando per lui a ogni nuova stagione il successo di Pechino Express, quella che può essere definita ormai a tutti gli effetti una sua creatura. Sarà interessante scoprire se il riscontro del pubblico sarà importante come in passato (nell'ultima edizione The Voice si è attesta al 10% di share). Nel corso della lunga intervista rilasciata al giornalista Gaspare Baglio sul sito Rollingstone.it, Costantino della Gherardesca ha confermato che la sua insolita presenza a The Voice of Italy si deve quasi esclusivamente alla richiesta presentatagli dal direttore di rete Andrea Fabiano, sottolineando come se non fosse stato lui a chiederglielo con ogni probabilità non avrebbe mai accettato la conduzione di un talent musicale.

I pregiudizi su Al Bano

Nell’intervista Costantino della Gherardesca ha assicurato che Al Bano non è omofobo, ammettendo che in passato aveva avuto pregiudizi da radical chic. Sul nuovo coach e giudice di The Voice, Costantino ha speso soltanto belle parole, elogiandone la simpatia e la grande conoscenza non soltanto in ambito musicale ma della vita in generale. Inoltre, di Al Bano lo ha colpito la sua energia a 75 anni. Il conduttore di Pechino Express ha poi raccontato di aver ricevuto in regalo da Al Bano una medaglietta porta fortuna. Inoltre, il conduttore di Pechino Express ha ammesso di detestare la musica pop (quella commerciale, in genere) e di non aver mai ascoltato le canzoni dei quattro coach presenti quest'anno a The Voice. Per spiegare i suoi gusti musicali, Costantino ha rivelato che uno dei suoi album preferiti è Persepolis, di Iannis Xenakis (datato ai primi anni Settanta). Per il resto, il carismatico volto di Rai 2 ha dichiarato di essere entusiasta di Donna Summer, per cui ha ribadito di essere follemente pazzo. Costantino della Gherardesca ha da pochissimo pubblicato il suo nuovo libro dal titolo “L’ultimo anno della mia giovinezza”, un vero e proprio romanzo autobiografico scritto in collaborazione con Marco Cubeddu.

