Cristina Scabbia/ Sarà la "Manuel Agnelli" del talent di Rai 2? (The Voice of Italy 2018)

Cristina Scabbia, c'è grande curiosità per il nuovo volto tra i giudici della trasmissione di Rai 2. Attesa sui social network col pubblico che si fa mille domande (The Voice of Italy 2018)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Cristian Scabbia, The Voice of Italy 2018

Cristina Scabbia è uno dei volti meno noti della nuova stagione di The Voice of Italy, il talent musicale di Rai 2 giunto quest'anno all'edizione numero 5. La cantante dei Lacuna Coil, gruppo metal rock milanese nato negli anni Novanta, parteciperà al talent di Rai 2 in qualità di quarto giudice, accanto ad Al Bano, J-Ax (l'unico dei quattro giudici ad essere riconfermato rispetto alla passata stagione) e Francesco Renga. La sua presenza è stata criticata in maniera pesante da buona parte dei colleghi, appartenenti alla scena italiana della musica metal rock. In molti, infatti, le hanno contestato il fatto di essersi - tra virgolette - venduta alla televisione per presenziare al talent musicale Rai, che da 5 anni ha sostituito X Factor, passato in esclusiva sui canali della pay tv Sky di Murdoch.

Critiche che perlopiù nascono da banali pregiudizi e che quasi mai corrispondono alla vera realtà dei fatti, come appurato in numerose occasioni. Lo stesso era accaduto, prima di lei, a Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, band alternative rock formatasi nella città di Milano sul finire degli anni Ottanta. Cristina Scabbia si augura che possa riuscire a bissare lo strepitoso successo ottenuto da Agnelli in qualità di giudice di X Factor, dove ha presenziato nelle ultime due edizioni senza però mai vincere (nella stagione 2017 ci è andato vicinissimo con il gruppo dei Maneskin, dati per favoritissimi alla vigilia da tutti gli addetti ai lavori).

LA CARRIERA

Prima del suo debutto a The Voice of Italy 2018, sugli schermi di Rai 2, Cristina Scabbia ha rilasciato un'interessante intervista al sito Rolling Stone, diretto dal mese di gennaio (2018, ndr) da Selvaggia Lucarelli. Nel corso dell'intervista al noto sito internet, la cantante dei Lacuna Coil ha raccontato diversi curiosi aneddoti, grazie ai quali il pubblico italiano ha la possibilità di conoscerla meglio, dal momento che non ha mai quasi mai avuto la possibilità di conoscere nel nostro Paese, dove è agli occhi di tutti quasi una perfetta sconosciuta. Rispondendo alle accuse che le sono state mosse da più parti, Cristina Scabbia ha risposto affermando che è a The Voice per imparare e osservare, cercando di immagazzinare qualsiasi emozione per il futuro. Inoltre, la ragazza ha rivelato di non aver ricevuto soltanto critiche, ma anche messaggi di incoraggiamento e complimenti da parte dei colleghi americani.

Ricordiamo infatti che The Voice è uno dei talent maggiormente apprezzati (e visti) negli Stati Uniti. Nessuna critica da parte dei colleghi metal rock statunitensi, che anzi considerano una vetrina importantissima la partecipazione a The Voice. In occasione della prima puntata di The Voice, probabilmente Cristina farà trasparire il grande affiatamento che esiste con J-Ax. I due - ha raccontato la cantanta del gruppo Lacuna Coil - si conoscono fin da prima di diventare famosi (lui con gli Articolo 31, lei con il suo attuale gruppo). Insieme, hanno anche cenato in un ristorante giapponese a Los Angeles, dove si sono incontrati per puro caso. Lei era lì insieme ai Lacuna Coil in concerto, lui invece in vacanza.

© Riproduzione Riservata.