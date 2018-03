DON MATTEO 11/ Anticipazioni 22 marzo: Anna gelosa di Marco, Chiara tra la capitana e il pm

Don Matteo 11, anticipazioni del 22 marzo, in onda in prima tv assoluta su Raiuno alle 21.25. Dimmi chi sei e Solo Andata sono i titoli dei nuovi episodi.

22 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Don Matteo 11

Oggi, giovedì 22 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con il sacerdote più amato d’talia. Come ogni settimana, un doppio appuntamento con Don Matteo 11 vi aspetta sulla rete ammiraglia della Rai. Da ben 11 stagioni, Don Matteo è una delle fiction più amate e seguite dai telespettatori e, nonostante le numerose novità della stagione attualmente in onda, gli ascolti continuano ad essere sempre molto alti. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita 6.269.000 spettatori pari al 26.9% di share. Prima di scoprire tutte le anticipazioni dei nuovi episodi, vediamo cos’è successo nei precedenti appuntamenti. Anna, dopo aver superato la fine della sua relazione, si ritrova a dover fare i conti con la delusione della sorella Chiara che, amareggiata per la fine della sua storia d’amore, cerca rifugio tra le braccia della sorella. Il capitano Oliveri, però, troppo impegnata con il lavoro, la affida al maresciallo Cecchini. Quando la sorella del capitano scompare, tutta la caserma cerca di ritrovarla. A sostenere Anna sono sia Cecchini che il pm Marco Nardi con cui è ormai nato un rapporto speciale. Dopo diverse ricerche, Anna, Marco e Cecchini riescono a trovare Chiara che si ricongiunge così la sorella. In parrocchia, poi, l’arrivo di un nuovo sacerdote semina il panico. Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini credendo che Don Matteo sia a Roma, cominciano a convincersi che non tornerà più a Spoleto. In realtà, Don Matteo è stato rapito da una ragazza e sul caso indagano i carabinieri. Cecchini, nel frattempo, tra un’indagine e l’altra, cerca di convincere il nuovo sacerdote a lasciare la città. Quando Don Matteo viene ritrovato, tutti i pezzi del puzzle vanno a posto. Chiara, infine, decide di concedere una seconda possibilità all’ex fidanzato.

ANTICIPAZIONI DEL 22 MARZO 2018: “DIMMI CHI SEI” E “SOLO ANDATA”

Nel primo episodio della nuova puntata di Don Matteo 11 dal titolo “Dimmi chi sei”, i carabinieri indagano sull’omicidio di un famoso chef. Il Maresciallo Cecchini, pur continuando a svolgere il suo lavoro, non perde di vista l’atteggiamento del pm Marco Nardi e della capitana Anna Olivieri. Capisce così che tra i due sta nascendo qualcosa e, per favorire l’inizio di una storia, decide di provocare la gelosia di Anna coinvolgendo nel suo piano la veterinaria del paese a cui chiede di sedurre il Pm. Sofia, nel frattempo, dopo aver deciso di scoprire tutta la verità sulle sue origine, scopre chi è il suo vero padre, ma la realtà, per la ragazza, sarà davvero difficile da accettare. Nel secondo episodio dal titolo “Solo andata”, i carabinieri e lo stesso don Matteo sono alle prese con una nuova indagine mentre casa Cecchini viene invasa dai tarli al punto che il Maresciallo, Anna e Chiara sono costretti a chiedere ospitalità al pm Nardi. Chiara coglie al volo l’occasione per sedurre Marco. Anna cerca di mostrarsi indifferente anche se è gelosa. Sofia, infine, per vendicarsi di Alice, sempre più cattiva con lei, le rivela cos’è successo davvero la sera dell’incidente.

© Riproduzione Riservata.