Daniele Tombolini/ L'ex arbitro alle prese con l'amatriciana (Celebrity Masterchef Italia 2)

Daniele Tombolini questa sera, giovedì 22 marzo, tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2 in onda su Sky Uno. Come se la caverà con l'amatriciana?

22 marzo 2018 Redazione

L'ex arbitro di calcio Daniele Tombolini è ancora in gara nella competizione televisiva Celebrity Masterchef, in onda su Sky. Grazie alle sue abilità in cucina, il personaggio sportivo può ancora ambire alla vittoria finale del programma seguito da milioni di italiani. Ecco quindi alcune informazioni su di lui ed un possibile calcolo sulle sue azioni future all'interno della competizione! Nel corso della sua intervista di presentazione a Celebrity Masterchef, l'ex arbitro di calcio ha dimostrato un carattere decisamente caparbio e combattivo. Ai microfoni degli intervistatori ha dichiarato di non voler farsi mettere i piedi da nessuno e di affrontare a testa alta i famosi cuochi che giudicheranno il suo operato. Tuttavia, Tombolini si è anche dimostrato aperto al dialogo, affermando che rispetta e prende in considerazione l'opinione o i consigli di tutti. In effetti, grazie alla sua ricetta originale del piatto la Finanziera e grazie anche al suo carisma ai fornelli, Daniele Tombolini è riuscito a conquistare i cuochi giudici di Celebrity Masterchef, guadagnando sin da subito la loro approvazione. Daniele Tombolini ha convinto ancora di più nella prima esterna in nave. A capo della Brigata Rossa ha scelto tra gli altri concorrenti i più convincenti ed è riuscito a vincere la sfida! In effetti, sembra proprio che l'ex arbitro sia uno dei favoriti per la vittoria finale. A quanto pare, le doti in cucina non mancano, così come non manca la creatività e la voglia di mettersi in gioco. Il suo carattere forte potrebbe influenzare le decisioni degli chef in fase di giudizio ed inoltre potrebbe mettere sotto pressione anche gli altri concorrenti in gara.

L'ex arbitro alle prese con l'amatriciana

Tuttavia, occorrerà vedere se questo atteggiamento non risulti poi essere controproducente. In caso di scontro in trasmissione potrebbe essere preso di mira e portare i cuochi giudici ad avere un'opinione estremamente negativa sul suo conto. Non resta quindi che restare a guardare le altre puntate per vedere come andrà a finire la sua avventure e se davvero riuscirà a conquistare i giudici non facendosi mettere i piedi in testa da nessuno! Questa sera a Celebrity Masterchef per Daniele Tombolini è previsto un esame importante Infatti, tutti i concorrenti dovranno pescare da una prima Mystery Box gli ingredienti per cucinare. Daniele Tombolini grazie alla sua creatività potrà forse ottenere l'approvazione dei cuochi Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo e vincere così un vantaggio per la sfida dell'invention test. In caso di assegnazione di ingredienti complicati il suo piatto, però, potrebbe anche ricevere un voto negativo. Ci sarà anche la seconda prova esterna che verrà svolta ad Amatrice. In questa città ancora scossa dallo scorso terremoto, oltre a portare solidarietà ai sopravvissuti al disastro, Tombolini e gli altri dovranno cimentarsi nella creazione di un famoso piatto tipico: l'amatriciana! Vince chi saprà abbinare gusto, originalità e stile estetico alla propria ricetta. Inutile dirlo, anche in questo caso il buon Daniele Tombolini parte come favorito e sembra davvero avere una marcia in più rispetto alle altre celebrità in gioco!

