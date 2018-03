David di Donatello 2018, Amore e Malavita miglior film/ Vincitori e premi 62a edizione

David di Donatello 2018

Steven Spielberg, che nel corso della cerimonia dei David di Donatello 2018 ha ricevuto da Monica Bellucci il prestigioso David alla carriera, ha ricordato il suo primo viaggio nella città di Roma, quando lo squillo di un telefono forse un po’ troppo rumoroso lo buttò giù dal letto, per un incontro che potremmo definire insolito. A chiamarlo, infatti, era il receptionist dell'hotel, che annunciava la presenza nella hall di Federico Fellini. Il maestro del cinema portò il giovane Spielberg a spasso per Roma e, a fine serata, gli lasciò i suoi preziosissimi consigli sulle parole da riservare ai sempre più curiosi cronisti: “Non devi mai dare la stessa risposta alla stessa domanda”, rivelò infatti il maestro, aggiungendo inoltre che “è importante trattenere il pubblico, ma è sempre più importante trattenere se stessi”. Le parole di Federico Fellini riecheggiano ancora nei ricordi del noto regista, che nella sua straordinaria carriera ha sempre cercato di fare tesoro dei preziosi consigli del celebre Maestro italiano.

STEFANIA SANDRELLI RITIRA IL DAVID SPECIALE

Fra le prime e più importanti protagoniste della serata dedicata alla premiazione dei David Di Donatello 2018, Stefania Sandrelli, sul palco dello show per ritirare il premio Speciale David. Nel suo lungo discorso di ringraziamento, l’attrice ha ricordato soprattutto i primi passi nel mondo del cinema accompagnata dal suo amato “fratellone”, senza mai dimenticare colui che più di tutti ha influito nella sua straordinaria carriera: il regista Marcello Mastrioanni. Fra i momenti più emozionanti della serata, anche l’esibizione di Giorgia, che ha portato sul palco della prestigiosa serata uno dei suoi brani più celebri, "Gocce di memoria", segnando una breve pausa fra una fase e l’altra della premiazione. Nelle sue parole anche il ricordo del film “La finestra di fronte”, che nel 2003, proprio grazie al suo straordinario brano, riuscì a conquistare ai Nastri d'Argento il riconoscimento per la "Migliore canzone originale". Ad acclamarla, nel parterre della kermesse, anche Ferzan Özpetek, regista che ha diretto la prestigiosa pellicola nel 2003.

DIANE KEATON RICORDA AL PACINO

Nella prestigiosa serata dedicata alle premiazioni per i David di Donatello 2018, Roberto Bolle ha avuto un ruolo di primo piano. A lui, infatti, è stato affidato il compito di nominare e premiare la migliore attrice, e consegnare così il premio alla talentuosa Jasmine Trinca. Fra i momenti migliori della serata, non possiamo però dimenticare Diane Keaton, che nel corso della premiazione ha ritirato il premio David Speciale, ricordando i suoi sogni da fanciulla e la lunga carriera nel mondo del cinema: "Quando ero ragazzina mi ricordo che non sapevo di voler fare l'attrice - ha rivelato l'ospite - con mamma e papà ci sedevamo a guardare la luna la sera. Guardavo la luna e cantavo. E continuo a farlo". Nelle sue parole anche il ricordo di un grande attore, regista e sceneggiatore, con il quale ha lavorato per la realizzazione della celebre pellicola Il Padrino: “ho incontrato Al Pacino e mi ricordo di essermi innamorata di lui”, ha ammesso infatti l’attrice rispolverando i suoi ricordi più belli, “Al Pacino sarà sempre uno dei più grandi attori”.

GLI OSPITI DELLA SERATA, VIDEO

A scandire la serata dedicata alle premiazioni dei David di Donatello 2018, la straordinaria musica di alcune fra le principali protagoniste della canzone italiana, che con il loro straordinario contributo musicale hanno segnato profondamente la storia del cinema. Assieme a Giorgia e a Malika Ayane (a questo link è possibile rivedere la sua esibizione), anche Carmen Consoli, che nel 2001 ha visto il suo brano “L’Ultimo bacio”, diventare titolo e colonna sonora di uno dei film più interessanti del grande schermo: “Tutt’oggi è una grande emozione il fatto che un film così importante abbia preso il titolo dalla mia canzone”, ha ammesso la cantante siciliana intervistata dal conduttore Carlo Conti, che sul palco della celebre premiazione non ha potuto fare a meno di sottolineare il suo straordinario contribuito nel mondo della musica e del cinema. Se vi siete persi la sua esibizione sul palco dei David di Donatello 2018, potete rivederla direttamente sulla fan page di Rai Uno cliccando a questo link.

VINCITORI DAVID DI DONATELLO: AMMORE E VITA MIGLIOR FILM

Riportiamo qui di seguito i vincitori del David di Donatello 2018: David speciale Life Achievement Award 2018: Steven Spielberg; David speciale: Stefania Sandrelli; David speciale: Diane Keaton; Miglior film: Ammore e malavita, regia di Manetti Bros; Miglior regista: Jonas Carpignano con A Ciambra; Miglior regista esordiente: Donato Carrisi per La ragazza nella nebbia; Migliore sceneggiatura originale: Susanna Nicchiarelli per Nico, 1988; Migliore sceneggiatura adattata: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza per Sicilian Ghost Story; Miglior produttore: Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment e Rai Cinema per Gatta Cenerentola; Migliore attrice protagonista: Jasmine Trinca per Fortunata; Miglior attore protagonista: Renato Carpentieri per La tenerezza; Migliore attrice non protagonista: Claudia Gerini per Ammore e Malavita; Miglior attore non protagonista: Giuliano Montaldo per Tutto quello che vuoi; Migliore autore della fotografia: Gian Filippo Corticelli per Napoli velata; Miglior musicista: Pivio e Aldo De Scalzi con Ammore e malavita; Migliore canzone originale: Bang bang (musica di Pivio e Aldo De Scalzi, testo di Nelson, interpretata da Serena Rossi) con Ammore e malavita;Miglior scenografo: Deniz Gokturk Kobanbay, Ivana Gargiulo per Napoli Velata; Miglior documentario di lungometraggio: La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio; Miglior cortometraggio: Bismillah di Alessandro Grande; Miglior film dell’Unione Europea: The Square; Miglior film straniero: Dunkirk; Premio David giovani: Tutto quello che vuoi; Miglior costumista: Daniela Salernitano per Ammore e malavita ex-aequo Massimo Cantini Parrini per Riccardo va all’inferno; Miglior truccatore: Marco Altieri per Nico, 1988 Miglior acconciatore: Daniela Altieri per Nico, 1988; Miglior montatore: Affonso Gonçalves per A Ciambra; Miglior suono: Adriano Di Lorenzo, Alberto Padoan, Marc Bastien, Éric Grattepain, Franco Piscopo per Nico, 1988; Migliori effetti digitali: Mad Entertainment per Gatta Cenerentola;

